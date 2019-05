Il difensore belga svela un retroscena sul gol che ha deciso la partita col Leicester.

07/05/2019

Un gol meraviglioso, una rete che con ogni probabilità ha deciso la Premier League. Vincent Kompany ha firmato l'1-0 del Manchester City contro il Leicester nel Monday Night della 37esima giornata. Con un destro terrificante dalla distanza, il centrale belga ha trafitto Schmeichel e permesso ai suoi di sorpassare nuovamente il Liverpool in testa alla classifica a una sola giornata dal termine.

E pensare che c'era chi urlava a Kompany di non tirare. Proprio così. Nel post-partita del match tra Citizens e Foxes, si vede Aguero andare dal suo capitano e dirgli tra le risate generali: "Ti ho detto di non tirare Vinny!". Fortunatamente per Guardiola, Kompany è andato dritto per la sua strada e ha trovato il tiro perfetto. Dell'episodio ha parlato ovviamente anche il protagonista:

Mi stavo infastidendo, sentivo tutti dire che non dovessi tirare. Ho fatto abbastanza nella mia carriera per non avere giovani giocatori che mi dicessero cosa posso e cosa non posso fare...