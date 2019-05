L'attaccante blaugrana si è detto ancora molto riconoscente verso la sua ex squadra, ma ha anche invitato i compagni a ricordare la disfatta di Roma della scorsa stagione.

di Alberto Casella - 07/05/2019 11:19 | aggiornato 07/05/2019 11:24

Se i tifosi del Liverpool temono Luis Suarez, devono preoccuparsi solo della cabala. Vero che il Barcellona ha altre mille armi, ma per quanto riguarda il Pistolero, almeno in teoria, possono stare tranquilli: non segna fuori casa in Champions League da più di tre anni e mezzo. Certo, poi però c'è la cabala.

Sembra incredibile, infatti, ma l'ultimo gol esterno dell'uruguagio nella massima competizione europea per club risale al 16 settembre 2015: il teatro era lo Stadio Olimpico e l'avversario la Roma di Garcia che in campo schierava un tridente con Iago Falque e, guarda un po', Mohamed Salah al fianco di Edin Dzeko, mentre il Barcellona aveva portato la MSN al gran completo.

Il gol arrivò al 21', col Pistolero che fu il più lesto ad avventarsi a colpire di testa la palla uscita da un cross di Rakitic e a battere Szczesny. Era la prima partita della fase a gironi e quella rete poteva trasformarsi nell'inizio di un calvario per i giallorossi, ma per fortuna dieci minuti dopo Florenzi pescò il jolly sorprendendo ter Stegen con una traiettoria beffarda da metà campo entrata negli annali del calcio. Finì 1-1 e da allora Suarez regala le sue reti europee solo agli spettatori del Camp Nou.

Il compito del Liverpool, che questa sera alle 21 ad Anfield deve rimontare il 3-0 rimediato in Spagna la settimana scorsa, è una specie di Everest visto che Klopp ha confermato le assenze certe di Salah e Firmino, ai quali potrebbe aggiungersi un van Dijk in forte dubbio. Il tedesco si aggrappa al gioco, all'intensità, alla volontà e alla Kop. Quella Kop che lo stesso Suarez ricorda con affetto - tre e mezza le stagioni del Pistolero con la maglia dei Reds - tanto da affermare con sicurezza:

Sono felice di tornare qui. Per me Anfield è un posto speciale e non dimentico che grazie al Liverpool ho vissuto momenti meravigliosi. Ho il massimo rispetto e gratitudine nei confronti dei tifosi ed è chiaro che non festeggerei se dovessi segnare un gol. Così come non ho festeggiato contro il Gröningen quando ho segnato con la maglia dell'Ajax.

Siempre es LINDO volver a donde siempre te brindaron mucho cariño y siempre voy a estar agradecido por todo 👏👏👏. Listo para hacer mi trabajo y cumplir mis sueños 🔴🔵!!!!! #COMEBACK #ANFIELD #THEKOP #YNWA pic.twitter.com/xmwEAsbzC0 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) May 6, 2019

Poi, è chiaro che adesso la sua maglia è blaugrana e c'è un lavoro da finire, evitando magari di cadere nella trappola dell'autocompiacimento che l'anno scorso provocò la disfatta romana, ancora ben incisa nella mente della squadra:

Dovremo evitare errori sciocchi, ma anche di farci trascinare in giro per il campo dal loro gioco veloce e dalla loro voglia di rimonta. Milner dice che noi non siamo abituati alla loro velocità? Neanche loro però sono abituati alla nostra gestione della palla.