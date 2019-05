Una decisione giusta che ricalca quella presa dal Southampton qualche mese fa nei confronti di due tifosi (entrambi banditi dal St. Mary's Stadium per 3 anni) che durante la partita contro il Cardiff City fecero lo stesso gesto per irridere la memoria di Emiliano Sala, morto anche lui in un incidente aereo poche settimane prima.

Sfortunatamente per lui, un tifoso lo ha ripreso con il telefonino diffondendo poi il video sui social network. La Juventus ha acquisito queste immagini e ha subito avviato un'indagine che si è chiusa oggi con una decisione tanto severa quanto adeguata: l'uomo sarà bandito dall'Allianz Stadium per i prossimi 5 anni .

