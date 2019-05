Il tecnico portoghese racconta quello storico match che spalancò alla squadra le porte verso il Triplete: "Compattezza e forza mentale, poi Maicon fu la chiave".

di Alberto Casella - 07/05/2019 16:23 | aggiornato 07/05/2019 16:39

Fu l'ultima vera grande gioia dei tifosi dell'Inter. La Champions League 2009-10 fu costruita con grande pazienza e disciplinata applicazione tattica da grandissimi interpreti, alcuni dei quali scelti personalmente da Jose Mourinho in quanto funzionali al suo progetto di gioco, per integrare una rosa già di altissimo livello.

E quella "sporca cinquina" mouriniana (Milito, Eto'o, Sneijder, Thiago Motta e Lucio) ebbe gran parte nei trionfi di quella stagione che portarono al Triplete. Ultima vera grande gioia, si diceva, per importanza del trofeo - il Mondiale per Club fu quasi un atto dovuto e la Coppa Italia 2011 di Leonardo non può avere lo stesso fascino - e per come fu edificata passo dopo passo.

La fase a gironi fu superata per un soffio, nonostante il gruppo che l'Inter ebbe dall'urna non fosse proprio di ferro, ma rivestì un'importanza straordinaria nella costruzione di quel miracolo. Oltre a Dinamo Kiev e Rubin Kazan, infatti, i nerazzurri fronteggiarono il Barcellona: uno 0-0 a San Siro e un 2-0 subito al Camp Nou nei quali i Blaugrana avevano dato l'impressione di una superiorità tanto schiacciante quanto persino imbarazzante. Ma da quei due match Mou era uscito con i taccuini pieni di appunti che seppe mettere a frutto nel modo migliore nel successivo cammino.

Inter-Barcellona 3-1: Mourinho dirige la squadra

Inter-Barcellona 3-1 spiegata da Mourinho

Accadde infatti che, approdata agli ottavi, l'Inter superò il Chelsea di Ancelotti con due franche vittorie e quindi il CSKA Mosca, con tutto il rispetto, non poteva che rappresentare una formalità - anche se la doppia vittoria non ebbe proprio dei risultati rotondi - verso le semifinali. A quel punto il gioco, logicamente vista la posta in palio, si fece duro, perché l'ostacolo sulla via della finale tornò a essere il Barcellona. Ma era l'anno giusto e i nerazzurri vinsero per 3-1 l'andata a San Siro e seppero soffrire al Camp Nou, dove contennero bene gli avversari e, nonostante fossero rimasti in 10, festeggiarono la sconfitta 1-0 che li proiettò verso la finale di Madrid contro il Bayern Monaco.

Inter-Barcellona 3-1: anche Sneijder in gol

Barcellona-Milano in bus

Fondamentali, certo, furono quei taccuini che Mou si studiò per giorni interi prima del match di andata, in programma il 20 aprile 2010 a San Siro, per evitare di cadere nelle ragnatele del tiki-taka di Guardiola, ma va ricordato che anche il fato ebbe la sua parte. Da settimane, infatti, in Europa non si parlava d'altro che dell'eruzione di un vulcano islandese dal nome impronunciabile: ebbene proprio a pochi giorni dalla semifinale, l'effetto combinato della cenere e dei venti provenienti da nord aveva spinto a chiudere gli aeroporti in quasi tutto il continente. Così, complice anche uno sciopero che aveva paralizzato le ferrovie francesi, i Blaugrana si videro costretti a una trasferta d'altri tempi: Barcellona-Milano in pullman, 12 ore da casello a casello, divise in due giorni con tappa a Cannes. Ecco quindi che quando si parla del culo di Sacchi, pure Mourinho può, a buon diritto, ben dire la sua: basti pensare alle facce stropicciate dei catalani quando finalmente scesero dai bus sul piazzale davanti a San Siro.

Mourinho ha detto che in quel match fu straordinario l'apporto di Maicon

Gli schemi difensivi e la "gabbia" per Messi

Il 3-1 del Meazza fu, comunque, un capolavoro tattico del tecnico portoghese che, a distanza di nove anni, lo ha raccontato in un video per The Coaches' Voice:

Il nostro schieramento di partenza era il 4-2-3-1, ma dissi ai ragazzi che dovevamo essere duttili a seconda delle circostanze. Spesso infatti Pandev scendeva a coprire il centrocampo e magari Eto'o affiancava Milito in un 4-3-1-2 molto elastico.

Il problema principale, manco a dirlo, allora come oggi era Lionel Messi. Mou aveva ben chiaro che quando Leo convergeva al centro dalla destra, se Zanetti lo avesse seguito avrebbe liberato spazio per le avanzate di Dani Alves, così preparò la famosa "gabbia", un trappolone che coinvolse mezza suadra. Non era una vera e propria marcatura a uomo, ma ciascuno degli interpreti prendeva in consegna Leo per alcuni metri nella propria zona di competenza, con gli altri giocatori pronti a coprirne gli spostamenti. Se per esempio Cambiasso era costretto a uscire seppur di poco dalla propria area di movimento, ecco che Sneijder arretrava in suo aiuto a presidiarne territorio:

Servivano grande compattezza e forza mentale. I ragazzi erano consci che gli avversari avrebbero avuto il possesso palla e l'accordo era che glielo lasciassero senza soffrirne, ma solo fino al punto di non permettere che loro si creassero troppe chance.

La tattica per la fase d'attacco

E bisogna dire che andò proprio così, con la sola sbavatura del gol di Pedro che arrivò troppo presto, al 19'. Ma i nerazzurri seppero mantenere la forza mentale evocata dal loro tecnico e misero perfettamente in pratica anche gli schemi studiati per la fase offensiva:

Eravamo a San Siro e quindi occorreva segnare gol e vincere la partita. L'intento era di creare una zona ad alta densità fra il limite della nostra area e la metà campo dove Samuel e Goran potessero essere pronti a rubare palla e ripartire evitando quella ragnatela che fa sempre il Barça per recuperare i palloni che perde. Con Maxwell e Alves sempre protesi in avanti, Puyol e Piqué potevano rimanere molto esposti ed era lì che dovevamo essere pronti a colpire.

Milito segnò un gol e fornì gli assist per entrambe le altre reti nerazzurre

L'Inter, racconta sempre Mou, aveva giocatori molto forti e veloci ad attaccare gli spazi. L'idea di base che poi si rivelò vincente fu dunque quella, una volta recuperato il pallone, di far spostare Milito sulla destra, in modo che i due centrali catalani lo seguissero, aprendo spazi per gli inserimenti rapidi di 4 o 5 incursori. Così nacquero i primi due gol nerazzurri, il pareggio di Sneijder alla mezz'ora e il vantaggio di Maicon, giocatore chiave quella sera secondo il portoghese, al 48': entrambi infatti segnarono su assist del centravanti argentino. Che, poi, al 61' si mise in proprio e realizzò il gol del definitivo 3-1, un risultato che secondo Mourinho stava persino stretto alla sua squadra: