Inter, infortunio per de Vrij: non ci sarà contro il Chievo

Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma di sicuro il numero 6 salterà la partita contro il Chievo ed è a forte rischio anche per la trasferta di Napoli prevista per il 19 maggio alle 20.30. Con ogni probabilità de Vrij tornerà in occasione dell'ultima giornata di campionato, quando l'Inter se la vedrà a San Siro contro l'Empoli.

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Stefan de Vrij nel match della sua Inter contro il Chievo in programma lunedì 13 maggio a San Siro alle ore 21. Il motivo lo spiega il club nerazzurro con una nota ufficiale in cui fa sapere che il difensore olandese si è sottoposto a esami clinici e strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano, evidenziando una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra.

