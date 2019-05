Uno scherzo del noto programma televisivo avrebbe aggravato lo stop dell'attaccante senegalese, che non verrà riscattato al termine della stagione.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 07/05/2019 10:58 | aggiornato 07/05/2019 12:03

Potrebbe esserci qualcosa di misterioso dietro l'infortunio di Keita. L'attaccante dell'Inter, rientrato a metà marzo, continua a non incidere nelle partite dei nerazzurri e anche nel match di sabato contro l'Udinese ha confermato di essere in un momento particolarmente negativo. Nonostante abbia recuperato dai problemi che l'hanno bloccato fino a quasi due mesi fa, restano dubbi su cosa l'abbia tenuto ai box.

La distrazione muscolare del 16 gennaio, infatti, ha subito peggioramenti nelle settimane successive. A mandare su tutte le furie l'Inter, però, ci sarebbero fattori esterni al campo che avrebbero peggiorato la situazione. Si tratta - riporta Gazzetta.it - di uno scherzo de Le Iene, che avrebbe causato un prolungamento dello stop oltre i tempi stabiliti dallo staff medico nerazzurro.

La stessa equipe del club, infatti, ha notato un peggioramento delle condizioni di Keita subito dopo lo scherzo del noto programma televisivo. I tempi di recupero si sarebbero allungati di un mese, proprio fino al rientro di metà marzo. La dirigenza nerazzurra sta ancora indagando sull'accaduto, non escludendo la responsabilità del giocatore per l'ulteriore periodo in infermeria.

Keita infortunato per colpa de Le Iene? L'Inter, su tutte le furie, indaga sulle responsabilità

Keita, Inter infuriata: c'entra uno scherzo de Le Iene?

Lo scherzo de Le Iene, in ogni caso, non andrà in onda, perché Keita non ha firmato la liberatoria che permette la trasmissione delle immagini. Si tratterebbe di una messinscena finita male: la fidanzata del calciatore, Simona Guatieri, l'avrebbe attirato in un hotel milanese per favorire la trappola del programma televisivo. Qui sarebbe successo qualcosa di non meglio precisato. Si sa però che l'attaccante nerazzurro abbia lasciato la struttura mostrando segni di grande nervosismo, lasciando intendere l'esito negativo dello scherzo.

La mancata firma della liberatoria lascia ancora parecchi punti oscuri nella vicenda, ma gli esami effettuati dallo staff medico nei giorni successivi hanno riscontrato il peggioramento dello status muscolare del calciatore. L'Inter, che non ha gradito l'evoluzione della vicenda, sta accertando le responsabilità delle parti.

Prolungamento dello stop per Keita dopo lo scherzo subito, poi il ritorno in campo e tanti flop

Ritorno al Monaco a fine stagione?

Non solo il rendimento di questa stagione, ma anche i fattori esterni al campo stanno facendo esitare il club. In questo momento, l'Inter non sembrerebbe disposta a sborsare i 34 milioni di euro necessari per riscattare Keita dal Monaco, così come non dovrebbe chiedere un ulteriore prestito ai monegaschi per la prossima stagione. In estate, quindi, il senegalese potrebbe tornare nel Principato, per poi essere nuovamente messo sul mercato.

Molto dipenderà anche dalle vicende legali del giocatore, che recentemente è passato dalla procura di Roberto Calenda a quella di Federico Pastorello. Dopo l'episodio, l'ex agente ha inviato una diffida alla FIGC, chiedendo che venga rispettato il contratto della procura. Altri problemi extra-campo sui quali Keita dovrà concentrarsi prima di conoscere il suo futuro.