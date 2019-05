Ad Anfield Road succede l'impossibile: i Reds ribaltano il 3-0 dell'andata senza Salah e Firmino e vincono 4-0 grazie alle doppiette di Origi e Wijnaldum.

di Redazione Fox Sports - 07/05/2019 23:00 | aggiornato 07/05/2019 23:44

Ad Anfield va in scena la semifinale di ritorno di Champions League tra Liverpool e Barcellona e finisce 4-0 per i Reds. Ribaltato così il risultato del Camp Nou, quando la gara era finita con un ingannevole 3-0 per i blaugrana, che si erano imposti grazie al gol di Suarez e a una fantastica doppietta di Messi.

I Reds sbloccano il match al 7' grazie a Origi, che si avventa sul tiro di Henderson respinto da ter Stegen e a porta vuota gonfia il sacco. È solo l'inizio, perché l'incubo vero e proprio del Barcellona e il conseguente sogno del Liverpool si materializza nel secondo tempo: Klopp manda in campo Wijnaldum, lui lo ripaga segnando una doppietta tra il 54' e il 56'.

La squadra di Valverde è in bambola e al 79' succede l'impossibile: su un calcio d'angolo battuto velocemente la difesa catalana non si accorge di niente e Origi segna la sua personale doppietta che completa la rimonta e porta il Liverpool sul 4-0 finale.

L'incredibile rimonta del Liverpool in Champions League

Adesso l'appuntamento è per l'atto conclusivo in programma il 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. L'altra finalista uscirà dal match della Johan Cruijff Arena tra Ajax e Tottenham. Una settimana fa si è imposta la formazione di ten Hag per 1-0 grazie alla rete di van de Beek.