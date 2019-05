La partita del Franchi è l'anticipo serale della 36ª giornata.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/05/2019 17:03 | aggiornato 07/05/2019 17:08

Fiorentina-Milan è l'anticipo del sabato sera della 36ª giornata di Serie A.

In programma sabato 11 maggio alle 20.30 al Franchi, la gara vede i viola già salvi a quota 40 punti e in 13ª posizione in classifica, mentre i rossoneri sono ancora in lotta per il quarto posto, con l'Atalanta distante 3 punti.

Fiorentina-Milan: statistiche e curiosità

Getty Images L’attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha effettuato solo due tiri nello specchio negli ultimi 292 minuti di campionato (quattro partite e zero gol), ne aveva effettuati sei (con due gol) nei precedenti 270.

Da inizio aprile in poi, Muriel, Simeone e Chiesa hanno effettuato insieme 44 conclusioni in campionato per la Fiorentina, senza segnare alcun gol.

L’attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha effettuato solo due tiri nello specchio negli ultimi 292 minuti di campionato (quattro partite e zero gol), ne aveva effettuati sei (con due gol) nei precedenti 270.

Federico Chiesa ha partecipato attivamente a tre degli ultimi quattro gol della Fiorentina al Milan in Serie A: un gol e due assist vincenti.

La Fiorentina non ha ancora vinto in casa in campionato nel 2019: sei pareggi e due sconfitte nel periodo per i viola, che non hanno nemmeno segnato nelle ultime tre gare interne.

Tra Fiorentina e Milan, Vincenzo Montella ha raccolto solo due punti nelle ultime sei partite da allenatore in Serie A e le sue squadre in questo parziale hanno realizzato solamente due gol.

Due delle ultime tre reti del Milan in campionato sono arrivate con giocatori subentrati dalla panchina: i rossoneri avevano realizzato con subentranti solo una delle precedenti 46 reti in A.

Il Milan ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro trasferte di campionato e in tutte le ultime sette partite fuori casa ha concesso almeno un gol.

La Fiorentina (cinque pareggi e sei sconfitte nelle ultime 11 giornate) non rimaneva senza vittorie per 11 partite consecutive in un singolo campionato di Serie A dalla stagione 1989/90: in quel caso arrivò a 12.

Il Milan ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina: in questo parziale quattro pareggi e due successi viola.

La Fiorentina ha vinto il match d’andata contro il Milan: è dal 2000/01 che la squadra viola non ottiene due successi nello stesso campionato contro i rossoneri.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Gerson, Fernandes, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Gerson, Fernandes, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas. Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Mauri, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Dove vedere Fiorentina-Milan in TV e streaming

Fiorentina-Milan sarà visibile in diretta TV su DAZN, che ha acquisito in esclusiva i diritti televisivi per trasmettere l'anticipo del sabato sera. Per vedere Fiorentina-Milan in streaming gratis, potete attivare il mese di prova offerto da DAZN. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Fiorentina-Milan: quote 1X2 e pronostico

Il pronostico dei bookmaker per Fiorentina-Milan è leggermente a favore dei rossoneri, con la quota del 2 che raggiunge il massimo di 2.4 su Bwin. L'1 invece arriva a quota 3.1 su Bet365. Ecco di seguito le quote 1X2 di Fiorentina-Milan:

Unibet

1: 3.05

X: 3.25

2: 2.38

Bet365

1: 3.1

X: 3.2

2: 2.3

William Hill

1: 3.1

X: 3.3

2: 2.35

Bwin