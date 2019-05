Il centrocampista olandese rivela di non aver preso benissimo la panchina iniziale: "Poi però sono entrato ancora più carico".

di Redazione Fox Sports - 07/05/2019 23:31 | aggiornato 07/05/2019 23:46

La partita di Champions League è appena finita, i giocatori sono in campo a festeggiare con i propri tifosi che intonano "You'll never walk alone". Gli sguardi di tutti sono quasi commossi, ancora non ci credono neanche i giocatori stessi del Liverpool di essere riusciti a compiere un'impresa del genere rimontando il 3-0 dell'andata in favore del Barcellona. Prova a spiegarlo subito Sadio Mane intervistato a bordo campo:

Qualcosa di incredibile, impossibile. Onestamente non so cosa dire, veramente incredibile. Questo è il calcio. Noi abbiamo dato davvero tutto in campo.

Da dietro arriva uno dei due eroi principali della serata, Wijnaldum, che racconta (o almeno prova a raccontare) le sue emozioni in un momento del genere:

Non lo so neanche io cosa sia successo, cosa posso dire? Incredibile, dopo la partita a Barcellona ci siamo detti che avremmo dovuto farne quattro a casa nostra. Abbiamo detto che con la nostra gente potevamo farlo. Tutti dicevano che fosse impossibile, ma abbiamo dimostrato che tutto è possibile nel calcio. Sono molto emozionato. Ero molto arrabbiato per aver iniziato la gara dalla panchina, ma quando sono entrato mi sono detto che dovevo aiutare la squadra. E sono arrivati due gol e una grande performance. Noi ci credevamo, dovevamo solo crederci. Anche se tutti dicevamo che sarebbe stato impossibile.

A seguire arriva anche il commento del capitano, Henderson: