L'episodio nei primi minuti della semifinale di ritorno tra Liverpool e Barcellona.

di Redazione Fox Sports - 07/05/2019 21:15 | aggiornato 07/05/2019 23:26

La posta in palio è tanta, il timore che Messi possa fare l'alieno anche. Così, tanto per mettere le cose in chiaro sin da subito, in questa semifinale di ritorno di Champions League tra il Liverpool e il Barcellona, Robertson ha optato per le maniere forti e una provocazione plateale nei confronti della Pulce.

Una spintonata con la mano sulla testa di Messi seduto per terra dopo un contatto, che l'arbitro ha risolto redarguendo entrambi.

Erano i primi minuti di gioco del match, ma il giocatore del Liverpool ha cercato di lavorare anche di psicologia, cercando di intimorire e far innervosire il numero 10 del Barça, autore di una doppietta sontuosa nella semifinale d'andata di Champions League giocata al Camp Nou. Ad Anfield Road il clima è subito infuocato e questo messaggio Robertson lo ha voluto mandare immediatamente anche all'uomo più pericoloso del Barcellona.