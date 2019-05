Li guardavo negli occhi a fine partita e non riuscivamo quasi a sorridere: significava così tanto per loro e per questa gente. Giocavamo contro il Barcellona, senza Salah, Firmino. Contro il Barcellona. A loro bastava un gol, noi dovevamo farne 20. Così è davvero bello.

Il sorriso (se possibile) è ancora più evidente del solito. Jurgen Klopp è raggiante, non potrebbe essere altrimenti dopo aver raggiunto la seconda finale consecutiva in Champions League. Il suo Liverpool è riuscito a completare una rimonta epica, annullando completamente il 3-0 dell'andata al Camp Nou in favore del Barcellona e piazzando un incredibile 4-0 nel ritorno ad Anfield Road:

