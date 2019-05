Il centrocampista della Roma ad alcuni tifosi: "Nella Capitale sto benissimo, ma chi non andrebbe alla Juve?". Paratici ci prova per la prossima sessione di mercato.

di Luca Guerra - 07/05/2019 12:09 | aggiornato 07/05/2019 12:14

Le 20 candeline le spegnerà il prossimo 2 luglio, ma le idee per il suo futuro - nonostante la giovane età - sono già molto chiare. L'annata 2018/2019 sta consacrando Nicolò Zaniolo tra le belle realtà della Serie A, così il nome del talento della Roma è al centro degli interessi delle big nella prossima sessione di calciomercato.

Arrivato in sordina a Roma nell'ambito dell'affare che ha portato Nainggolan all'Inter nella scorsa estate, Zaniolo si è imposto negli schemi giallorossi e sin qui ha collezionato tra campionato e coppe 34 presenze, condite da 6 reti e 2 assist. Un bilancio rilevante che funge da acceleratore nelle trattative per il prolungamento e l'adeguamento del contratto del numero 22, con il suo entourage che chiede di estendere la durata del legame a giugno 2024 con un ingaggio che passerebbe dai 300mila euro percepiti ad oggi alle soglie dei 2 milioni all'anno.

Il cartellino di Zaniolo oggi è valutato almeno 40 milioni di euro e la Roma ha a più riprese lasciato intendere di volerlo trattenere in rosa, ma il rischio di un'asta di calciomercato non è così remoto. Tra le pretendenti al 19enne di Massa c'è la Juventus. Una destinazione che al diretto interessato non dispiacerebbe. Lo conferma un'indiscrezione riportata dal Corriere Torino, secondo cui al termine di una serata con amici nella discoteca Jux Tap di Sarzana, Nicolò avrebbe risposto così ad alcuni tifosi che all'esterno del locale gli hanno chiesto quante possibilità ci fossero di vederlo in bianconero nella prossima stagione:

Alla Roma sto benissimo, ma chi non ci andrebbe alla Juve? Poi però decide la Roma.

Calciomercato, Nicolò Zaniolo in azione contro la Juventus: possibile un suo futuro a Torino

Calciomercato, Zaniolo e la Juventus: Paratici prepara il piano d'azione

Frasi che non sono state confermate o smentite. Parole che potrebbero risultare di circostanza (difficilmente un calciatore chiude nettamente le porte a possibili destinazioni future, soprattutto quando è all'alba del cammino nel calcio che conta), ma sufficienti per agitare suggestioni di calciomercato sull'asse Roma-Torino per il trasferimento di Nicolò Zaniolo in bianconero.

Calciomercato, Zaniolo e la Roma: futuro da definire

Che Zaniolo piaccia ai bianconeri non è un mistero. A rivelarlo, involontariamente, era stato un "pizzino" dimenticato dal direttore dell'area sport della Juventus Fabio Paratici nello scorso inverno in un ristorante romano. Sul foglio era appuntata una nutrita lista di nomi con tanto di valutazione: 40 milioni il prezzo di cartellino attribuito al centrocampista offensivo della Roma. Il cui destino potrebbe essere condizionato anche dalla qualificazione della Roma alla prossima Champions League, con il quarto posto oggi distante tre punti dai giallorossi. Che nel prossimo turno ospiteranno all'Olimpico proprio la Juventus, in una sfida cruciale per i programmi futuri. Del club e (forse) anche di Zaniolo.