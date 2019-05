Subito dietro il nome di Antonio Conte, nella lista della Roma c'è il manager del Chelsea, che a Londra ha vissuto un anno di alti e bassi.

di Redazione Fox Sports - 07/05/2019 21:09 | aggiornato 07/05/2019 21:15

Maurizio Sarri ha appena conquistato con il Chelsea un posto nella prossima Champions League. Ed è pure in semifinale di Europa League, con un 1-1 già ottenuto in Germania contro l'Eintracht Francoforte e la partita di ritorno da giocare a Stamford Bridge. Ma a quanto pare questi risultati non sono sufficienti per far diminuire le voci di calciomercato sul suo conto.

Il manager dei blues ha vissuto un anno di alti e bassi nella sua prima esperienza in Premier League, i suoi metodi, inizialmente osannati tanto da spingere i media britannici coniare il "Sarri Ball", sono presto stati considerati "burberi" e non adatti alla mentalità inglese. E proprio per questo, secondo il The Telegraph, la possibilità di un suo ritorno in Serie A dopo una sola stagione di assenza è ancora più che concreta.

Calciomercato, la Roma può riportare Sarri in Serie A

Come riporta il quotidiano inglese, Sarri sarebbe il secondo nome nella lista della Roma per il prossimo campionato. In cima a questa graduatoria c'è Antonio Conte, che però proprio oggi ha spiegato come non sia adesso il momento di pensare a una sua collaborazione con il club giallorosso, lasciando aperte eventualmente le speranze dei tifosi della Roma per il futuro.

Sempre secondo The Telegraph, il Chelsea sarebbe aperto a qualsiasi eventualità, anche perché nel corso di questa stagione ci sono stati almeno due momenti in cui l'allenatore è stato vicinissimo all'esonero. Insomma, meglio non escludere a priori la pista che porta a un precoce ritorno di Sarri in Serie A. Le vie del calciomercato d'altronde sono i finite e la Roma è ancora alla ricerca di un allenatore.