L'ex ct si confessa: "Roma città speciale con tifosi passionali, ma voglio un progetto per battere chiunque". Ora Inter, Milan e Juventus aspettano segnali.

4 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 07/05/2019 09:09 | aggiornato 07/05/2019 09:38

Fine del sogno per i tifosi della Roma: Antonio Conte non sarà il loro prossimo allenatore. L’ex ct, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, annuncia ufficialmente di aver scartato il progetto giallorosso. Niente da fare, anche se il ritorno in Italia è cosa quasi certa con Inter, Juventus e Milan candidate ad accoglierlo.

Il club rimane spiazzato, anche se nelle ultime ore filtrava più pessimismo che ottimismo in vista di un'operazione super. E ora il piano B, che per ora non c’è. Tanti i nomi per il dopo Ranieri, nessun approccio concreto.

Rimangono in lista Maurizio Sarri, Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo. Oppure la Roma tirerà fuori dal cilindro un allenatore a sorpresa. L’unica certezza ad oggi è che Antonio Conte non prenderà casa a Trigoria.

Roma, Conte ha detto no: il rifiuto dell'ex ct

Roma, Conte si defila: “Voglio un progetto al top”

Era nell’aria, ora c’è la conferma. Antonio Conte non allenerà la Roma.

Oggi le condizioni non ci sono, ma penso che un giorno, prima o poi, andrò ad allenare la Roma.

Fine della trattativa, mai formalmente decollata. Anche se l’ex ct ha parole al miele per la Capitale:

Mi sono innamorato di Roma frequentandola nei due anni in cui sono stato commissario tecnico della Nazionale. All’Olimpico senti la passione da parte di questo popolo che vive il calcio con un’intensità particolare, che per la Roma va fuori di testa.

Roma, Conte ha detto no. L'ex ct aspetta Inter, Milan e Juventus

Ora il futuro. Da una parte c’è una società che va a caccia di un nuovo allenatore. Dall’altra c’è un allenatore pronto a rimettersi in gioco dopo l’addio al Chelsea e un po’ di riposo dai campi. Conte ha sul tavolo diverse proposte, tra cui Inter, Milan e Juventus.