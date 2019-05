Il tecnico francese, incaricato dalla società di programmare la prossima stagione, ha comunicato le sue prime scelte ai calciatori. Anche il gallese verso l'addio.

di Andrea Bracco - 07/05/2019 11:08 | aggiornato 07/05/2019 11:13

La stagione 2019/20 si appresta a portare parecchie novità in casa Real Madrid. Una la conosciamo già: Zinedine Zidane è tornato sulla panchina delle Merengues a meno di un anno dal suo addio, arrivato al termine della fine di Champions League vinta contro il Liverpool. Il tecnico francese ha accettato la chiamata di Florentino Perez che, dopo gli esperimenti falliti con Lopetegui e Solari, ha voluto dare un segnale forte all'ambiente riaffidando il ruolo di allenatore a colui che negli ultimi anni ha sollevato più trofei di chiunque altro.

Detto ciò, la nuova annata va programmata anche dal punto di vista del mercato: in tal senso, il numero uno del club spagnolo ha già detto che stanzierà una cifra consistente per rinforzare i Blancos, chiamati a rilanciarsi dopo una stagione nella quale si è arrivati a inizio marzo praticamente senza obiettivi. Negli scorsi giorni pare che Perez abbia già bloccato Luka Jovic, talentuoso attaccante serbo classe 1997 che in questi ultimi due anni ha fatto vedere grandi cose con la maglia dell'Eintracht di Francoforte. Per lui il Real Madrid spenderà 60 milioni di euro, blindandolo per sei anni.

Il compito di Zizou sarà invece principalmente improntato sulle valutazioni di chi in rosa c'è già: le Merengues dovranno sfoltire e liberarsi dei calciatori che non rientrano più nei piani della conduzione tecnica. Emblematico è l'esempio legato a Mariano Diaz, uno di quelli che in teoria sarebbe dovuto finire come uno dei primi nomi in questa lista, che di recente ha però sfoderato alcune prestazioni convincenti. La punta ex Lione ha dichiarato di voler restare, ma il tempo per dare tutto e guadagnarsi la riconferma sta ormai scadendo.

Zinedine Zidane catechizza Gareth Bale durante una partita del Real Madrid: il tecnico ha giù comunicato al gallese di cercarsi un'altra squadra in vista della prossima stagione

Real Madrid, operazioni in uscita: Bale il caso più spinoso

Il caso più delicato è però legato alla situazione di Gareth Bale. Il gallese è uno dei problemi principali dei quali il Real Madrid dovrà occuparsi in fretta. Sembra paradossale, è vero, ma le cose stanno proprio così: il feeling tra lui e Zidane non è mai sbocciato definitivamente (prova ne sia l'ultimo episodio in ordine di tempo, la sua esclusione dalla partita contro il Villarreal) e, secondo quanto riportato dall'autorevole quotidiano spagnolo Marca, Zidane avrebbe già chiesto al giocatore di cercarsi un'altra squadra in vista del prossimo anno. In realtà Bale sarebbe già dovuto andare via dopo la finale di Stoccolma, una decisione maturata ancora prima di sapere che il tecnico francese avrebbe dato le dimissioni.

L'addio di ZZ lo aveva poi convinto a restare, ma il suo status in realtà è sempre rimasto quello di equivoco tattico per chiunque si sia seduto su quella panchina. Il problema è che la società vorrebbe monetizzarlo, il che - tradotto in cifre - significa almeno 100 milioni di euro. Bale ha mercato in Inghilterra, dove il Manchester United lo segue ormai da anni. La sensazione è che la prossima sia l'estate giusta per vederlo andare via, ma chiunque decidesse di prenderlo dovrà mettere in preventivo un grosso investimento.

Tra i primi colloqui effettuati da Zidane con i suoi ragazzi ci sono stati anche quelli con Dani Ceballos e Marcos Llorente. Ciò che racconta Marca è che entrambi sicuramente andranno via, perché sia l'uno che l'altro hanno esigenza di tornare a giocare con continuità. L'ex Betis in due anni ha collezionato solo una manciata di presenze, visto che - oltre a partire decisamente indietro nelle gerarchie - nel 4-3-3 ha sempre faticato a ritagliarsi uno spazio che lo valorizzasse. Il Real Madrid lo aveva pagato quasi 17 milioni di euro, ora con la metà può partire.

Marcos Llorente invece è un ragazzo del vivaio, nonché un centrocampista centrale di rottura che per le Merengues avrebbe rappresentare il ricambio naturale di Casemiro. In realtà, nonostante l'ottima stagione giocata in prestito all'Alaves, con la casa madre di opportunità vere non ne ha mai avute. Zidane gli ha comunicato la scelta di non puntare ulteriormente su di lui, che però potrebbe diventare un buon affare di mercato per molti altri club spagnoli. Classe 1995, ha un contratto in scadenza nel 2021, ma a fronte di una buona offerta Florentino Perez non opporrà eccessiva resistenza.