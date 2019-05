Il centravanti ha rotto definitivamente con l'Atletico Madrid e potrebbe scegliere una nuova sfida professionale. Contatti previsti nei prossimi giorni.

di Andrea Bracco - 07/05/2019 11:50 | aggiornato 07/05/2019 11:54

Il Napoli delle certezze. Nonostante la stagione degli Azzurri possa essere definita positiva sotto alcuni aspetti e negativa per altri motivi, ci sono alcuni fattori che fanno ben sperare per il futuro. Il primo è legato alla presenza di Carlo Ancelotti, una vera e propria garanzia: il tecnico emiliano, arrivato in Campania l'estate scorsa, ha consolidato il secondo posto in campionato pur non riuscendo a far fare alla squadra il tanto sperato salto di qualità in Europa. Il secondo invece riguarda il 4-4-2, modulo sul quale l'allenatore ha virato definitivamente dopo qualche partita, per fare in modo di sfruttare in pieno tutto il potenziale a sua disposizione.

Adesso c'è da compiere un ulteriore salto di qualità. Per farlo servono gli uomini giusti, che Ancelotti avrebbe già individuato e consigliato al direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli. Carletto cerca un centravanti che possa entrare in competizione con Milik e completarsi sia con Mertens che con Insigne, entrambi confermatissimi anche in vista del prossimo anno. L'identikit ideale sarebbe quello di Karim Benzema, un giocatore che il mister ha imparato a conoscere e apprezzare nel corso della sua avventura al Real Madrid.

L'ostacolo, ovviamente, è rappresentato da un ingaggio che oggi il Napoli non può permettersi di pagare al campione francese. Inoltre, lo stesso Benzema si è più volte detto lusingato della stima ricevuta da Ancelotti, ma il suo desiderio principale rimane quello di giocare per le Merengues e, qualora dovesse andare via, opterebbe per una scelta di cuore che lo porterebbe dritto dritto al Lione. Serve un'alternativa, magari che stuzzichi la fantasia di un pubblico sempre più distaccato dalla realtà azzurra, come testimoniato dal calo drastico di presenze al San Paolo registrato quest'anno.

Diego Costa espulso contro il Barcellona: il centravanti, obiettivo del Napoli, è stato squalificato per 8 giornate

Diego Costa al Napoli? De Laurentiis pensa al clamoroso colpo di mercato

Secondo quanto trapelato da alcuni media spagnoli, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando al clamoroso acquisto di Diego Costa. Il centravanti dell'Atletico Madrid non rientra più nei piani di Simeone e, soprattutto, pare essere arrivato a un punto di rottura definitivo con la società, una situazione degenerata dopo la sua ultima bravata (leggasi anche espulsione contro il Barcellona) costata a lui 8 giornate di squalifica e al club una multa molto salata. I vertici colchoneros sono stanchi dei comportamenti infantili del centravanti tornato a Madrid circa un anno fa, dopo essere stato messo ai margini da Antonio Conte al Chelsea. E, proprio per questo, a certe condizioni potrebbero essere disponibili ad aprire a una cessione.

Sulla sponda napoletana c'è un Ancelotti che sarebbe decisamente stuzzicato da tale opzione. Il tecnico ha già ribadito come la sua intenzione sia quella di insistere su Milik, ma avere un po' di qualità in più non gli darebbe affatto fastidio. Diego Costa rappresenterebbe un'alternativa importante nonostante la sua carriera pare essersi incanalata in una fase calante. In stagione, il numero 19 biancorosso ha messo insieme solo 5 gol in 21 partite di Liga, davvero un bottino misero per un animale d'area di rigore come lui.

L'idea di cambiare area potrebbe rigenerarlo e, a cifre contenute, il Napoli ci farebbe più di un pensierino. Giuntoli a breve si metterà in contatto con i dirigenti spagnoli per sondarne le pretese, poi cercherà di capire se effettivamente l'ipotesi azzurra possa interessare Diego Costa, che potrebbe muoversi in prestito con diritto di riscatto in modo da valutarne comunque l'impatto nella nuova realtà. In dote la punta spagnola porterebbe un po' di sano carattere ma, contestualmente, anche parecchia esperienza in campo internazionale, un fattore che in questi anni ha sempre tradito la compagine partenopea nei momenti clou. Il che non guasterebbe affatto, soprattutto in chiave Champions League.