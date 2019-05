Il francese spiega la lite con Gattuso durante Milan-Bologna. E intanto il club è sempre più intenzionato a non riscattarlo: può tornare al Chelsea indipendentemente dalla Champions.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 07/05/2019 09:58 | aggiornato 07/05/2019 10:03

Non dipenderà più dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan non riscatterà Tiémoué Bakayako durante la prossima finestra di calciomercato. Il centrocampista francese in questa stagione è andato in crescendo e dopo un inizio difficile (la prima partita da titolare in campionato la gioca il 31 ottobre, dopo aver totalizzato 78 minuti nelle prime 9 giornate) è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio. Per questo, nelle scorse settimane, il club si era deciso a confermarlo.

Ora la dirigenza del Milan ha drasticamente cambiato idea. Non per le sue prestazioni, ma per i suoi atteggiamenti. Non è piaciuta la polemica con il difensore della Lazio Francesco Acerbi (né lo scontro diretto sui social né l'esposizione della maglia del laziale sotto la Curva al termine della gara). Durante la scorsa settimana il francese ha fatto ancora discutere per il ritardo all'allenamento, e ieri, durante la delicatissima sfida al Bologna, ha litigato in mondovisione con mister Gattuso (che lo ha accusato di non essersi scaldato bene dopo l'infortunio di Lucas Biglia e si è sentito rispondere con un "vaffa"). Il giocatore, in realtà, ha negato di essersi rifiutato di entrare in campo, pubblicando un lungo post in francese sui social con il quale risponde alle critiche.

Da settimane che sui media si parla di me, ma io ho deciso di non dire niente e di continuare a lavorare. D'altra parte però quello che è successo col Bologna e l'interpretazione che si sta cercando di dare alla cosa mi obbliga a rispondere subito. Non accetto di essere considerato un giocatore che si rifiuta di entrare in campo quando glielo chiede il suo allenatore e che non rispetta il suo club e i suoi compagni di squadra. Iniziando in panchina, ero pronto a dare il 200% anche se avessi giocato soltanto 5 minuti. Quando Lucas si è fatto male mi è stato detto di cominciare a prepararmi per il cambio. E così ho fatto, mi sono preparato subito e mi sono scaldato per 2/3 minuti massimo. In seguito mi hanno chiesto di tornare in panchina, tutto questo è successo tra il 23' e il 26'. Nel momento in cui mi sono seduto in panchina l'allenatore si è rivolto a me in modo inatteso e io non ho fatto altro che ripetere le sue parole, niente di più. Che le cose siano chiare: non mi sono mai rifiutato di entrare in campo e non ho mai perso tempo durante il riscaldamento, mi sermbra che le immagini parlino chiaro. Avevo un solo desiderio, entrare in campo e aiutare i miei compagni come ho sempre fatto e come farò fino alla fine della stagione, forza Milan

Di certo c'è che il carattere spigoloso del centrocampista francese sta emergendo tutto insieme, e al Milan atteggiamenti così non piacciono. Per riscattarlo il club rossonero dovrebbe sborsare circa 35 milioni di euro durante la prossima finestra di calciomercato. Sarebbe un sacrificio grosso, che la società non è più intenzionata ad affrontare a meno che non arrivi un chiarimento e un cambio di atteggiamento.

A rischio il riscatto di Bakayoko da parte del Milan nella prossima finestra di calciomercato

Calciomercato Milan, Bakayoko e il riscatto sempre più in bilico

Ieri, al termine della partita, Leonardo ha ribadito che per ogni tesserato la priorità deve essere il club, deve essere il Milan. Stesso concetto espresso anche da Gattuso. Poi una frase sulle strategie di calciomercato che riguardano anche Bakayoko:

Se non dovessimo arrivare in Champions League non smantelleremmo la squadra, ma non ci saranno nemmeno grandi investimenti.

Se il Milan non dovesse arrivare fra le prime quattro, il riscatto di Bakayoko sarebbe quindi impensabile. Si investirebbero quei soldi per giocatori che possano incidere maggiormente (anche per ruolo). Se invece alla fine i rossoneri dovessero arrivare quarti, una minima speranza di rimanere il francese ce la avrebbe. Ma a patta che giustifichi i propri recenti comportamenti e che dimostri di essere dispiaciuto di quanto accaduto (non solo ieri). A quel punto verrebbero fatte riflessioni anche in base alle altre opportunità di calciomercato che dovessero verificarsi. Per questo il riscatto di Bakayoko non dipende più dalla qualificazione in Champions. O almeno non solo da quella.