Il club bianconero sta pensando di separarsi dal centrocampista bosniaco che potrebbe andare al PSG. Prenderebbe il suo posto davanti alla difesa Emre Can.

di Franco Borghese - 07/05/2019 11:24 | aggiornato 07/05/2019 12:29

C'è aria di cambiamento. E l'intenzione sembra condivisa. La Juventus vuole rinnovare la rosa, Miralem Pjanic sta pensando di lasciare il campionato italiano. Le due intenzioni potrebbero sposarsi nella prossima finestra di calciomercato. Il centrocampista bosniaco, arrivato in Italia otto anni fa dal Lione, ha intenzione di vivere una nuova esperienza. Non un dramma per la Vecchia Signora, che potrebbe incassare una cifra altissima per lui.

Nei giorni scorsi, intervistato da Canal+, Pjanic ha ammesso di voler riflettere sul proprio futuro. Se si dovesse presentare l'occasione di calciomercato giusta (per lui e per la Juve) potrebbe quindi lasciare Torino. L'obiettivo del bosniaco è quello di vincere la Champions League, e se dovesse trovare un progetto secondo lui più convincente di quello bianconero, allora se ne andrebbe. Senza rancore.

Durante l'intervista al media francese, Pjanic ha strizzato l'occhio al PSG, definendolo uno degli otto club più importanti in Europa ed evidentemente in grado di competere con chiunque anche in Champions League. Per questo il bosniaco potrebbe effettivamente riflettere sul trasferimento in Ligue 1.

Come detto però la Juventus, nel caso in cui dovesse arrivare una proposta congrua durante la prossima finestra di calciomercato, potrebbe cogliere l'occasione e vendere il centrocampista. Il club bianconero sa che porterebbe a casa una plusvalenza molto consistente (lo ha comprato dalla Roma per 32 milioni appena tre anni fa, ora potrebbe rivenderlo a 80, quasi il triplo), fattore da non sottovalutare in ottica bilancio. Su Pjanic, d'altronde, non ci sarebbe solo il PSG: Pep Guardiola lo vorrebbe al Manchester City già da un po', e anche il Real Madrid è interessato. La valutazione di 80 milioni potrebbe quindi esser gonfiata ulteriormente nel caso in cui si scatenasse un'asta.

La Juventus vive alla giornata, anche perché in casa bianconera sarebbero comunque ben contenti di trattenere Pjanic. Per i campioni d'Italia è la classica situazione win-win: se dovesse restare bene, se dovesse partire si avrebbero più soldi da investire sul calciomercato. E non si spenderebbe per il sostituto di Pjanic. Secondo Fabio Paratici, infatti, si potrebbe sfruttare l'occasione per cambiare gioco. Invece del regista la Juventus potrebbe schierare un centrocampista di maggiore fisicità come il tedesco Emre Can. L'ex Liverpool può dare un aiuto diverso (più fisico, anche se meno ragionato) in entrambe le fasi. Ed ecco che l'aria di cambiamento non riguarda più solo la Juve o Pjanic, ma anche il modo di giocare dei bianconeri.