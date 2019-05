Il belga risponde scuotendo la testa a chi gli domanda se rimarrà a Londra: il suo approdo ai Blancos è sempre più probabile.

07/05/2019 11:38 | aggiornato 07/05/2019 11:42

Il nome di Eden Hazard sarà sicuramente uno dei più caldi della prossima sessione di calciomercato. Il giocatore belga ha appena conquistato la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League col suo Chelsea e ora punta a sollevare l'Europa League, dove la finale per la squadra allenata da Sarri è a un passo.

Di sicuro il numero 10 non si sta risparmiando ma la sua cessione sembra ormai inevitabile, con i Blues che hanno anticipato l'acquisto di Pulisic dal Borussia Dortmund a gennaio per via del blocco del calciomercato imposto dalla FIFA.

Quando si pensa al futuro di Hazard ormai, una sola squadra viene alla mente: il Real Madrid. Florentino Perez fa da tempo la corte al giocatore del Chelsea e quest'estate potrebbe essere quella buona. Un ulteriore indizio è arrivato dallo stesso giocatore, intercettato per strada da alcuni tifosi.

Hazard lascerà il Chelsea a fine stagione

In un video diventato virale su Twitter in queste ore, si vede Hazard alla guida della sua macchina accostarsi vicino a quella di alcuni tifosi che subito gli chiedono se nella prossima stagione rimarrà al Chelsea.

L'ex giocatore del Lille scuote la testa sorridente dicendo di no e alla reazione dei sostenitori Blues, sfreccia via. Un segnale abbastanza chiaro sul suo futuro che sembra ormai essere alle Merengues nonostante la dirigenza dei londinesi continui a fare resistenza.

Il contratto del numero 10 scadrà nell'estate del 2020 e senza una cessione immediata, ci sarebbe il concreto rischio di perderlo a parametro zero. Nonostante questo il Chelsea continua a chiedere più di 100 milioni di euro per il belga, richiesta ritenuta eccessiva dal Real Madrid.

Secondo As però ci potrebbe essere una scorciatoia rappresentata da una clausola nel contratto di Hazard conosciuta come "Transfer request": in questa maniera il giocatore chiederebbe ufficialmente la cessione al suo club, "forzando" formalmente la mano in modo da chiudere più facilmente la trattativa.

Anche se il suo addio a Londra è ormai annunciato, il belga non vorrebbe percorrere questa via perché molto legato all'ambiente e ai tifosi del Chelsea. Ma la sua volontà è chiara, cioè passare al Real Madrid. E se il club inglese continuerà a ostacolare questo desiderio, fra le parti potrebbe anche finire in maniera poco diplomatica.