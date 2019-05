Un commento anche su una possibile offerta del Napoli per lui, insieme a un curioso aneddoto che riguarda le sue trasferte in terra partenopea.

Credo sia la mia miglior stagione, mi sento al massimo ma voglio migliorare ancora. Al momento penso solo all'Udinese e alla salvezza. Non dico altro per rispetto del club visto che ci stiamo giocando la permanenza in Serie A. Parleremo a stagione finita, ho un grande rapporto con la dirigenza.

Proprio De Paul ha commentato queste voci in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il giocatore argentino si è detto concentrato sul finale di stagione con la maglia dell'Udinese ma anche fiero di essere accostato a formazioni di prima fascia in vista del prossimo calciomercato .

L'Udinese sta ancora lottando per la salvezza, con la squadra allenata da Tudor che ha solamente 2 punti di vantaggio sull'Empoli attualmente terzultimo in classifica. Ma nonostante tutto, la stagione di Rodrigo De Paul è stata sicuramente positiva e sicuramente durante il calciomercato estivo saranno molte le squadre che busseranno alla porta del club friulano chiedendo l'argentino.

