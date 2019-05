Il centrocampista spagnolo ha scelto la Ligue 1, guadagnerà 8 milioni all'anno per fino al 2023.

di Redazione Fox Sports - 07/05/2019 21:55 | aggiornato 07/05/2019 21:58

Ander Herrera, uno dei giocatori in scadenza di contratto più ambiti in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, ha trovato la sua nuova casa: il centrocampista di Bilbao, in scadenza di contratto con il Manchester United, ha scelto il Psg per iniziare a 29 anni (ne compirà 30 il 14 agosto) una nuova parte della sua carriera in Ligue 1. Manca ancora la conferma ufficiale, ma la notizia è ufficiosa.

Il giocatore ha firmato un contratto di quattro stagioni da 32 milioni di euro complessivi (8 ogni anno) e diventerà il settimo giocatore spagnolo a indossare la maglia del club parigino.

Il centrocampista è stato acquistato per sostituire Adrien Rabiot, che molto probabilmente saluterà il Psg nella prossima sessione di calciomercato. Ander Herrera lascia il Manchester United dopo 5 stagioni vissute ad alti livelli, giocando 189 partite ufficiali, con 20 gol segnati e 28 assist serviti. Con la maglia dei Red Devils ha vinto una FA Cup, una Supercoppa d'Inghilterra, una Coppa di Lega inglese (Coppa Carabao) e un'Europa League.