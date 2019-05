Trentatre anni, il difensore saluta i Colchoneros dopo 9 stagioni e 8 trofei. Nessun accenno alla prossima destinazione, che dovrebbe comunque essere l'Inter: "Sosterrò il club ovunque andrò."

di Simone Cola - 07/05/2019 15:39 | aggiornato 07/05/2019 15:44

Dopo 9 stagioni e 8 trofei - una Liga, una Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna, due Europa League e tre Supercoppe UEFA - è arrivato per Diego Godin il momento di salutare l'Atletico Madrid, club a cui ha legato la parte più importante di una carriera che a 33 anni non si concluderà a giugno ma proseguirà altrove, molto probabilmente in Serie A in quell'Inter che però non viene mai citata in un momento che il difensore dedica interamente ai colchoneros.

Anima di una squadra che dal suo arrivo è cresciuta fino a diventare una delle più forti d'Europa, perno della fortissima difesa che è stata alla base dei successi del Cholismo del tecnico Diego Simeone, che non ha mai pensato di rinunciare al suo apporto, Diego Godin conferma quello che era nell'aria ormai da tempo, almeno da gennaio, quando il mancato annuncio da parte dell'Atletico Madrid di un rinnovo relativo al suo contratto in scadenza a giugno aveva fatto intuire a tifosi e addetti ai lavori che il matrimonio era ormai alla fine.

Voci sempre più insistenti che qualcuno negli ultimi giorni aveva messo in dubbio e che Godin ha messo a tacere una volta per tutte nella conferenza stampa convocata nella giornata di oggi, in cui ha voluto salutare l'Atletico Madrid e i suoi tifosi e raccontare, accompagnato dal presidente del club Enrique Cerezo, i motivi di un divorzio che comunque è una semplice scelta professionale e non segna la fine di un amore reciproco che durerà per sempre.

Oltre a due Europa League, tre Supercoppe UEFA, una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa spagnola Godin ha guidato l'Atletico Madrid anche a due finali di Champions League.

Godin-Atletico Madrid, è finita: "Ho dato tutto, vado via a testa alta"

Le prossime due partite saranno le ultime per me con la maglia dell'Atletico Madrid. Ho convocato questa conferenza stampa perché ci tenevo a comunicarvelo di persona, sono un grande tifoso del club. Che ringrazio, come ringrazio il presidente, la squadra e i tifosi. Qui sono cresciuto tantissimo, come calciatore e soprattutto come uomo, qui ho cercato di portare i valori che mi hanno insegnato i miei genitori: l'umiltà, il rispetto, il sacrificio. Qui ho vissuto tanti momenti, molti belli e altri meno.

Sempre considerato un punto fermo per il club - sono 387 le presenze in questi 9 anni - nonché uno dei più forti difensori centrali al mondo, Diego Godin lascia l'Atletico Madrid comunque a sorpresa: nonostante l'annuncio fosse nell'aria da tempo, e gli incontri con la dirigenza colchoneros non avessero mai dato l'impressione di dare la tanto attesa da parte dei tifosi fumata bianca, il legame tra il giocatore e i colchoneros sembrava indistruttibile. E in un certo senso, assicura l'uruguaiano, è ancora così.

Per me l'Atletico Madrid non è mai stato soltanto un club ma una famiglia, un modo di vivere, e non avrei mai immaginato di vivere un giorno un momento come questo. Ci siamo incontrati numerose volte per cercare di trovare un accordo, ma com'è evidente non lo abbiamo trovato. Così si chiude l'avventura più bella della mia vita e della mia carriera, sono orgoglioso di essere nella storia di questo club.

Che Godin sia entrato nella storia dell'Atletico Madrid, del quale resterà sempre una leggenda, lo conferma anche il presidente Enrique Cerezo, l'uomo che lo prelevò per 8 milioni di euro dal Villarreal nel 2010, mentre le lacrime cominciano a solcare il viso del giocatore.

Coraggio e cuore sono le parole che vengono associate all'Atletico Madrid, che lo definiscono, e nessuno più di te ha saputo trasmetterlo. Oggi salutiamo e ringraziamo un calciatore che ha sempre dato tutto per la maglia, che ci ha resi orgogliosi: Diego, sei nella storia del club, ti sei sempre battuto per i compagni, hai indossato con onore la fascia di capitano. Dalla prossima stagione giocherai con un'altra squadra, ma sappiamo che resterai sempre nostro tifoso: e noi resteremo la tua famiglia, il Wanda Metropolitano la tua casa. Se dentro al campo sei un campione, fuori lo sei ancora di più.

Se Godin non lascia trapelare niente sulla prossima destinazione, non nega di essere stato in passato vicino ad altri club. La scorsa estate sembrava a un passo dal Manchester United, offerta rispedita al mittente e che oggi, 12 mesi dopo e prossimo comunque all'addio, non rimpiange.

È difficile salutare l'Atletico, ma lo faccio consapevole di aver dato tutto, lo faccio a testa alta. In passato ho avuto diverse offerte, ma sono rimasto qui perché era quello che desideravo e certo non me ne pento oggi. L'Atletico Madrid ha sempre avuto la mia priorità, rispetto le sue decisioni e gli auguro di continuare a crescere, a vincere titoli, lottare su tutti i fronti.

Da giugno Godin comincerà a scrivere un nuovo capitolo della sua vita: in tanti però hanno provato fino all'ultimo a dissuaderlo, e lui assicura che la decisione è stata ben ponderata e che nei fatti non cambierà niente nel legame con il club in cui è diventato grande e con la sua magnifica tifoseria.