Dagli scontri diretti fino al sorteggio, l'elenco di tutti i criteri da tenere in considerazione per delineare la classifica finale.

di Marco Ercole - 06/05/2019 13:17 | aggiornato 06/05/2019 13:22

Così come accaduto nelle scorse stagioni, anche in questo campionato di Serie A occorreranno gli ultimi minuti per assegnare in via definitiva le posizioni che garantiranno dei posti in Champions League ed Europa League. Mai come stavolta però la situazione è così incerta, con molte squadre racchiuse in pochissimi punti e potenziali ribaltoni in finestra.

Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti nella classifica di Serie A? Sono cinque i criteri che andranno tenuti in considerazione per delineare la graduatoria finale del torneo.

L'Atalanta in vantaggio sulla Roma per la differenza reti in Serie A

Il primo e più importante è quello dei punti maturati negli scontri diretti (1) tra i club che si sono piazzati nella stessa posizione di classifica. A seguire poi dovrà essere contata la differenza reti negli stessi scontri diretti (2), con i gol fuori casa da non considerare doppi in caso di ulteriore parità. In terza posizione troviamo poi la differenza reti generale (3) e di seguito, in questo ordine, i gol complessivi realizzati (4) e, infine, il sorteggio (5).

Criteri in caso di arrivo a pari punti:

Punti negli scontri diretti Differenza reti negli scontri diretti Differenza reti generale Maggior numero di reti realizzate Sorteggio

Serie A, volata Champions ed Europa League: situazione scontri diretti

Ulteriore aspetto da sottolineare e assolutamente da non scartare in questo campionato di Serie A è quello dell'arrivo a pari punti di più di due squadre: se dovesse verificarsi questa circostanza, verrà generata una mini-classifica in cui si terrà conto esclusivamente dei punti realizzati negli scontri diretti: per determinare il piazzamento delle squadre verranno utilizzati gli stessi criteri elencati qui sopra.

Ricordiamo inoltre che le prime quattro del campionato entreranno in automatico nella fase a gironi della prossima Champions League, la quinta e la vincitrice della Coppa Italia (finale tra Atalanta e Lazio il prossimo 10 maggio) faranno lo stesso in Europa League, mentre la sesta partirà dal terzo turno di qualificazione nei preliminari.

A seconda di chi conquisterà il trofeo, la situazione potrebbe però subire dei cambiamenti: se a vincere la Coppa Italia sarà una squadra che terminerà il campionato nelle prime sei posizioni, sarà la settima classificata in Serie A a partire dai preliminari di Europa League. Fatte queste premesse, andiamo a vedere adesso come è la situazione degli scontri diretti tra le squadre coinvolte in queste due volate per l'Europa, tenendo conto ovviamente che resta da giocare ancora la sfida all'ultima giornata tra Torino e Lazio.

Situazione scontri diretti