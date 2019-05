Il prossimo turno vede il Napoli far visita alla SPAL nel match di domenica 12 maggio alle 18. Il Cagliari giocherà invece il sabato, 11 maggio, alle 18 in casa contro la Lazio. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Napoli-Cagliari 2-1:

Napoli-Cagliari è stato il posticipo della 35ª giornata di Serie A che si è giocato alle 20.30 al San Paolo di Napoli. I ragazzi di Ancelotti erano reduci dalla vittoria in casa del Frosinone, 2-0 nell'ultimo turno al Benito Stirpe. Il Cagliari, invece, arrivava al match dopo la sconfitta per 3-0 subita all'Olimpico contro la Roma.

