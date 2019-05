La decisione comunicato dopo l’udienza svolta in mattinata. Il club bianconero aveva chiesto di discutere la linea intrapresa dal Tnas nel novembre 2011.

di Luca Guerra - 06/05/2019 20:55 | aggiornato 07/05/2019 01:00

Il ricorso presentato dalla Juventus per chiedere di riportare alla discussione del CONI l'assegnazione dello scudetto 2005/2006, assegnato all'Inter dopo le condanne incassate dal club bianconero e dal Milan per i fatti di Calciopoli, è stato dichiarato "inammissibile" dal Collegio di Garanzia del Coni. La decisione è diventata ufficiale nella prima serata di lunedì 6 maggio. A darne notizia è La Gazzetta dello Sport.

Confermata quindi la linea stabilita nel 2011 dal Tnas, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport che aveva appoggiato la tesi dell'inammissibilità del ricorso del club bianconero. La stessa che l'avvocato difensore della Juventus, Luigi Chiappero, aveva chiesto di mettere in discussione portando il caso all'attenzione del Tribunale Federale Nazionale della Figc.

A novembre di otto anni fa il Tnas si era dichiarato "incompetente" a decidere in merito al provvedimento di revoca dello scudetto 2005/06 alla Juventus, successivamente assegnato all'Inter. Una decisione assunta dal commissario straordinario della Federcalcio Guido Rossi, che nell'occasione si era avvalso del parere dei dei tre saggi Gerhard Aigner, Massimo Coccia e Roberto Pardolesi. Oggi il Collegio di Garanzia presieduto da Franco Frattini e riunito a sezioni unite non ha fatto altro che suffragare questa linea. A sancire la parola fine sul ricorso del club bianconero è stato un comunicato ufficiale diffuso dal Coni:

Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, ha dichiarato inamissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2019, presentato, in data 11 gennaio 2019, dalla società Juventus Football Club S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per l’impugnazione e la riforma del lodo definitivo pronunciato dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI (TNAS), nel procedimento R.G. n. 1930/2011 TNAS.

Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del Coni

Scudetto 2006, ricorso Juventus inammissibile: i bianconeri pagano anche le spese legali

Proprio in merito alla decisione di Guido Rossi si erano scontrati in mattinata davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia i legali di Juventus e Inter. La tesi del club bianconero faceva leva sulla possibilità di un intervento diverso per questioni di "etica", legata alla mancata conoscenza nel 2006 - anno di assegnazione dello scudetto - delle intercettazioni riguardanti l'Inter e stigmatizzate dal procuratore federale Stefano Palazzi nella sua istruttoria. I pm di Napoli, titolari dell'inchiesta, ritennero però le registrazioni telefoniche non influenti dal punto di vista penale. Ora è arrivata la pronuncia sul ricorso presentato dalla Juve. Che dovrà anche pagare spese penali per 1500 euro in favore del Coni.