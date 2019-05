Le parole del designatore Nicola Rizzoli al termine di Napoli-Cagliari.

di Redazione Fox Sports - 06/05/2019 10:29 | aggiornato 06/05/2019 11:34

Continua a far discutere il rigore assegnato al Napoli nel finale del match contro il Cagliari, finito 2-1 per la squadra di Ancelotti proprio grazie al penalty trasformato da Insigne. A fare chiarezza sull'episodio ci ha pensato il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, intervenuto a "La Domenica Sportiva":

Bisogna fidarsi della tecnologia, non dell'arbitro. Il sistema ha una linea vettoriale precisa al centimetro sia in orizzontale che in verticale che fa la proiezione del pallone nel momento in cui impatta il braccio. Si tratta di un sistema preciso che certifica che la palla sia dentro. L'importante è dove è il pallone nel momento in cui tocca il braccio, non ci sono dubbi se sia dentro o fuori perché è su una linea precisa. Basta che tocchi la linea per essere dentro

Rizzoli ha proseguito:

Il VAR fa parte del processo decisionale dell’arbitro. Dà la possibilità di vedere tipi di azioni e dinamiche che sono sfuggite all’arbitro. Non servirà mai a togliere la polemica, che fa parte della cultura italiana in generale così come il sospetto. Per fare un salto di qualità bisognerebbe avere più fiducia nei giudizi e capire perché vengono prese certe decisioni. Forse dovremmo spiegarle meglio, ma solo se dall’altra parte ci sono persone che vogliono ascoltare

