Era il 6 maggio 2001 e al Meazza si giocava la 29esima giornata di campionato, ospite l’Atalanta. L’episodio accadde nei minuti finali, con l’Inter già avanti 3-0.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 06/05/2019 02:00

La stagione 2000-2001 non ebbe una partenza brillante per l’Inter. In panchina c’era Marcello Lippi, un tecnico mai amato dai tifosi nerazzurri che gli rinfacciavano il suo passato bianconero, l’epurazione di giocatori simbolo come Bergomi, Simeone e Pagliuca e poi ancora troppo fresco era il ricordo delle ruggini conseguenti al famoso rigore non fischiato su Ronaldo nel ‘98.

Poi, si sa, la memoria delle tifoserie è pronta a diventare corta, e pure cortissima, davanti a risultati e trionfi. Basti pensare a Giovanni Trapattoni, che di passati da far dimenticare ne aveva addirittura due, e che lo scudetto dei record, quello vinto con Matthaeus, Brehme, Berti e il capocannoniere Aldo Serena, rese addirittura un idolo per i Boys.

Ma, nella sua prima stagione, il tecnico viareggino colse un quarto posto deludente per le aspettative create e quella successiva, appunto, partì malissimo. La prima debacle rasentò l’incredibile. Con la quarta posizione raggiunta l’anno prima, la squadra aveva conquistato il diritto di partecipare al terzo turno eliminatorio per accedere alla Champions League. Il sorteggio è benevolo, ma i nerazzurri escono con le ossa rotte dall’incrocio agostano con l’Helsingborg: lo scialbo 0-0 a San Siro non riesce a ribaltare l’1-0 subito in Svezia e non rimane che ripiegare sulla Coppa Uefa.

Inter: sono passati 18 anni dal lancio della scooter dal secondo anello di San Siro

Inter: dal lancio dei seggiolini a quello del motorino

Poteva essere un infortunio da catalogare sotto la voce calcio d’agosto, ma a settembre i nerazzurri perdono anche la finale della Supercoppa italiana contro la Lazio e alla prima di campionato, un mese dopo, arriva la sconfitta sul campo della Reggina, una prestazione che provoca il celebre sfogo di Lippi:

Che cosa farei se fossi Moratti? Prenderei a calci nel sedere allenatore e giocatori.

Detto fatto, ma non potendo cacciare tutta la squadra a campionato cominciato, il presidente esonera il tecnico è lo sostituisce con Marco Tardelli. La stagione, però, pare ormai compromessa: la squadra sembra muoversi come fosse sulle montagne russe, capace tanto di fare fronte comune e reagire alle avversità – come nel derby d’Italia dove, sotto 0-2 dopo 10 minuti, si rialza e pareggia le reti di Trezeguet e Zidane grazie a Blanc e Di Biagio – quanto anche di perdere in casa contro il Lecce.

Marcello Lippi, qui con Simic, è stato all'Inter poco più di un anno

Ma, che sia un bene o meno, non c’è solo il campionato. Peccato che a novembre i nerazzurri siano già fuori dalla Coppa Italia, con l’ignominia della sconfitta 6-1 al Tardini, mentre un po’ meglio sembra andare in Coppa Uefa: superati nei primi turni i polacchi del Ruch Chorzow, gli olandesi del Vitesse e l’Hertha Berlino, l’Inter sbarca agli ottavi. Il sorteggio, di nuovo, sembra favorevole: l’Alaves frequenta la Primera Division solo da un paio d’anni – qualche tifoso ricorda di averlo sentito nominare perché la stagione precedente ci giocò qualche partita un Nicola Berti a fine carriera - ed è all’esordio assoluto in Europa. Il 3-3 ottenuto a Vitoria fa alzare qualche sopracciglio ma in fondo tre gol in trasferta sono un buon viatico per il ritorno.

Marco Tardelli ha guidato l'Inter per quasi tutta la stagione 2000-2001

Peccato che a San Siro il 22 febbraio scenda in campo l’Inter “sbagliata”, quella in grado di consegnarsi senza colpo ferire nelle mani dell’avversario. Il quale, pur con qualche difficoltà di impostazione e di conclusione, prende coraggio e nei minuti finali la spunta con i gol di Jordi Cruijff e Tomic. I tifosi non gradiscono e cominciano un fitto lancio di oggetti in campo, gli ultras provano a sfondare l’ingresso della tribuna d’onore e l’arbitro è costretto a sospendere il match per far ripulire il terreno di gioco. A fine match, nel triste inventario degli oggetti scagliati dagli spalti, si scopriranno persino alcuni sedili che erano stati divelti dalle gradinate.

Quel giorno nessuno poteva immaginare che quell’episodio non era altro che la prova generale di quanto avverrà due mesi e mezzo più tardi, uno dei fatti più grotteschi, gravi e inspiegabili mai verificatisi in uno stadio di Serie A. La data è il 6 maggio 2001, si gioca il 29esimo turno del campionato e a San Siro arriva l’Atalanta. Nonostante la stagione di alti e bassi, i nerazzurri sono in lotta per un posto in Europa, pochi punti davanti ai bergamaschi, guidati allora da Vavassori. Si gioca alle 15 e l’Inter sembra in modalità tritasassi: dopo 10 minuti è già in vantaggio 2-0 grazie alla doppietta di uno scatenato Bobo Vieri, che poco dopo la mezz’ora sforna un assist al bacio per Recoba: 3-0 e match in cassaforte.

Per Vieri due gol e un assist il 6 maggio 2001

Trofeo e vittima sacrificale

Fa caldo e la partita si trascina un po’ stancamente fino ai minuti finali quando accade l’inspiegabile: sugli spalti, nel secondo anello, compare un motorino, un classico cinquantino di quelli in voga in quegli anni. Un’apparizione quasi metafisica, completamente fuori dal contesto di uno stadio: è lì, appoggiato alla ringhiera, quando arriva un gruppetto di ultras che, forse annoiati o colti da un colpo di calore, provano a dargli fuoco con un fumogeno. Il tentativo fallisce miseramente e allora il branco decide di accanirsi su quell’oggetto incolpevole con calci e pugni, fino all’epilogo, tragico e comico al tempo stesso. Il motorino viene sollevato, come vittima sacrificale, oltre la ringhiera e improvvisamente scaraventato nelle gradinate sottostanti, fantoccio inanimato e inspiegabile. Il tutto, per fortuna, dopo aver fatto sgomberare la parte di sotto, anche se alcuni spettatori in fuga per poco non vengono sfiorati dall’oggetto del “sacrificio” in caduta libera.

Come è stato possibile?

Il pubblico assiste attonito a quell’episodio completamente decontestualizzato e per questo inverosimile e incomprensibile. Intanto la partita finisce ma nessuno ne ricorderà il risultato: per le cronache sarà la partita del motorino di San Siro. Ma di chi era quello scooter, da dove arrivava e soprattutto come è potuto entrare in uno stadio di Serie A? Le prime risposte, incomplete, arrivano dai fermi dei colpevoli, individuati piuttosto facilmente grazie alle telecamere di sorveglianza. Fra ultras interisti e atalantini non corre buon sangue sin dagli anni 70, quando a Bergamo furono danneggiate, pare, alcune auto dei giocatori e un vessillo dei Boys milanesi, sottratto con la forza, venne esibito come trofeo nella curva della squadra di casa. Negli anni successivi gli episodi si moltiplicarono e anche quel 6 maggio, prima del match, si verificarono diversi scontri fra le due fazioni.

Per Vieri una doppietta contro l'Atalanta il 6 maggio 2001

Uno di essi è stato raccontato in un libro da Nicola Ceccarelli, ultras dell’Inter. Pare che un gruppo dei più facinorosi fra i tifosi bergamaschi, arrivato a Milano in scooter, abbia cercato lo scontro con le frange estreme dei rivali. Bastoni e coltelli, botte e spranghe fino all’intervento della Polizia che riesce a disperdere l’assembramento. Ma nella fuga un paio di scooter sarebbero rimasti a terra. Uno di questi, raccolto dagli interisti e fatto proprio come trofeo di guerra, sarebbe stato portato appena fuori dallo stadio e “parcheggiato” lì, sotto stretta sorveglianza. Nell’ultimo quarto d’ora, poi, come d’abitudine, i cancelli erano stati aperti per permettere l’uscita dei primi spettatori, e gli ultras dell’Inter ne avrebbero approfittato per spingerlo lungo la rampa che porta al secondo anello. Tutto organizzato alla perfezione, insomma, per dare una lezione ai rivali.

Le conseguenze

L’Inter dovette scontare due giornate di squalifica del proprio stadio e pagò 30 milioni di lire di multa e anche gli ultras individuati dalle telecamere subirono condanne diverse. Invano, però, almeno per uno di essi che nel 2005 fu fra i protagonisti dei lanci di fumogeni, meglio sarebbe dire bombardamenti, che costrinsero l’arbitro a sospendere il derby della Madonnina valevole per i quarti di Champions League.

Ricordate il lancio del motorino a SanSiro? I responsabili oggi possono già tornare allo stadio #gennyacarogna pic.twitter.com/12Vpj62Pod — Luca Berera (@luca_thecarguy) May 5, 2014

Del famoso caso dello scooter di San Siro si tornato a parlare in questi ultimi anni. Nella primavera 2017 un dipendente dell’Ente Ospedaliero Cantonale dell’Ospedale Civico di Lugano venne licenziato e contestualmente arrestato con l’accusa di aggressione fisica compiuta ai danni di un suo superiore. Scavando nel suo passato si scoprì una precedente condanna del 2001, sì proprio a Milano: era uno degli ultras del motorino, insomma. Si dice, poi, che la madre degli stolti sia sempre incinta, ma anche quella degli emulatori degli stolti non scherza: l’anno scorso, infatti, gli ultras del PAOK Salonicco hanno voluto dimostrare di non essere da meno di quelli nerazzurri e hanno inscenato un sequel dei fatti di San Siro, esponendo un motorino sottratto a un avversario e legandolo con delle corde alla ringhiera della tribuna, per allietare il match contro l’Olimpiacos.

PAOK fans with stolen scooter from Olympiakos 25.02.2018. pic.twitter.com/WEQ5y2SuN4 — When Sunday Comes (@WSCsupporters) February 26, 2018

Dai misfatti ai fatti calcistici

Chiaro che, come detto, pochi ricordino contro chi abbia giocato l’Inter quel 6 maggio 2001 e come sia finita la partita. E il campionato? I nerazzurri arrivarono quinti davanti al Milan e guadagnarono l’accesso alla Coppa Uefa. Lo scudetto andò alla Roma al termine di un duello esaltante contro la Juventus, in una stagione che vide l’esordio di Roberto Mancini in panchina – alla Fiorentina, dove allenava, fra gli altri, il padre di Federico Chiesa, Enrico – e la retrocessione in Serie B, sembra incredibile dirlo oggi, del Napoli, insieme a Vicenza, Reggina e Bari.