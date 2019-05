MotoGP, Test Jerez: tempi e classifica finale

Quartararo il più veloce nei test IRTA a Jerez. Poche novità in casa Ducati, Yamaha lavora sull'elettronica, Honda su un nuovo telaio in carbonio. Out Iannone dopo 2 giri.

di Luigi Ciamburro - 06/05/2019 17:41 | aggiornato 06/05/2019 19:46

La classe MotoGP è tornata in pista per una giornata di test IRTA a Jerez de la Frontera all'indomani della gara. Diverse le novità testate dai team sia in ottica 2020 che per il proseguimento del campionato. Suzuki ha seguito la 'moda' generale montando uno spoiler al posteriore in stile Ducati con l'obiettivo di raffreddare la gomma, ma Alex Rins ha potuto effettuare solo due giri prima che il deflettore si danneggiasse nella parte centrale dopo un contatto con l'asfalto. Probabilmente lo spagnolo è andato lungo sulla ghiaia erompendo il profilo più grande dei tre elementi che lo compongono.

Grandi novità anche in casa Honda. Marc Marquez ha fatto qualche giro con la RC213V con cui ha vinto la gara di ieri, prima di tornare ai box e saltare sul prototipo utilizzato ieri dal collaudatore tedesco Stefan Bradl. Si tratta di una moto-laboratorio dotata di un telaio in alluminio rivestito con una maggior quantità di fibra di carbonio. L'obiettivo dovrebbe essere quello di alleggerire la struttura e renderla più flessibile, ma si tratta di una soluzione da impiegare nella prossima stagione MotoGP. Caduta di Jorge Lorenzo in curva 6, ma fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota e la moto. Il pentacampione ha lavorato soprattutto su nuove scelte ergonomiche per migliorare il feeling con l'anteriore.

Prove di elettronica nel box Yamaha, al fine di ottimizzare l'erogazione del gas sulle M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Il Dottore, sceso in pista dopo due ore dal via, ha lavorato molto con gomme usate e questo spiegherebbe i suoi tempi piuttosto alti. Poche novità in casa Ducati, con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che hanno testato un assetto estremo per la Desmosedici GP19 da utilizzare eventualmente in certe occasioni. Aprilia ha lavorato sull'elettronica e la distribuzione dei pesi con Aleix Espargarò. Andrea Iannone ha provato a girare dopo l'incidente rimediato nelle FP4 di sabato, ma dopo due giri il dolore lo ha costretto a tornare ai box. Fra gli aggiornamenti al vaglio di KTM un forcellone con inserti in carbonio.

Valentino Rossi a Jerez

MotoGP, Test Jerez: tempi e classifica finale

La giornata di Test MotoGP a Jerez si chiude con Fabio Quartararo al comando in 1'36"379, prendendosi un'altra bella soddisfazione dopo il guasto tecnico che lo ha costretto ad abbandonare la gara. Alle sue spalle Cal Crutchlow e l'altra Yamaha satellite di Franco Morbidelli. 4° Pol Espargarò a 735 millesimi, davanti a Maverick Vinales e Joan Mir. 7° Marc Marquez, 8° Alex Rins, mentre a chiudere la top-10 le Honda di Jorge Lorenzo e Takaaki Nakagami. Fuori dalla top-1' Andrea Dovizioso, mentre Valentino Rossi lascia il circuito andaluso in 17esima piazza.

Quartararo, Yamaha, 1'36"379 Crutchlow, Honda, 1:36,797, + 0,418 sec Morbidelli, Yamaha, 1:37,093, + 0,714 Pol Espargaró, KTM, 1:37,114, + 0,735 Viñales, Yamaha, 1:37,226, + 0,847 Mir, Suzuki, 1:37,233, + 0,854 Márquez, Honda, 1:37,260, + 0,881 Rins, Suzuki, 1:37,275, + 0,896 Lorenzo, Honda, 1:37,466, + 1,087 Nakagami, Honda, 1.37,468, + 1,089 Dovizioso, Ducati, 1:37,601, + 1,222 1Bagnaia, Ducati, 1:37,698, + 1,319 Miller, Ducati, 1:37,701, + 1,322 Petrucci, Ducati, 1:37,720, + 1,341 Aleix Espargaró, Aprilia, 1:37,758, + 1,379 Zarco, KTM, 1:37,895, + 1,516 Rossi, Yamaha, 1:38,056, + 1,677 Rabat, Ducati, 1:38,061, + 1,682 Abraham, Ducati, 1:38,075, + 1,696 Smith, Aprilia, 1:38,077, + 1,698 Oliveira, KTM, 1:38,649, + 2,270 Syahrin, KTM, 1:39,053, + 2,674 Guintoli, Suzuki, 1:39,637, + 3,258