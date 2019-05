Il maiorchino esce con le ossa rotte da Jerez. Dopo quattro gare mai una top-10 e tante difficoltà in ingresso di curva e frenata: è il peggior momento della sua carriera in classe regina.

di Luigi Ciamburro - 06/05/2019 16:26 | aggiornato 06/05/2019 16:31

Nelle prime quattro gare del campionato di MotoGP 2019 Jorge Lorenzo non ha mai centrato una top-10. Gli infortuni che hanno contrassegnato gli ultimi mesi della sua carriera hanno avuto certamente il loro peso, ma a Jerez era vietato sbagliare. Su una pista 'friendly' per il suo stile di guida, senza più acciacchi fisici, cadono tutti gli alibi. Nessuno si attendeva un podio assicurato dal pentacampione iridato, ma neppure una prestazione dietro le quinte. 12° alla bandiera a scacchi, oltre 18" dal compagno di team vincitore, peggior pilota Honda del week-end, surclassato persino dal collaudatore Stefan Bradl.

Per il pilota Repsol Honda è uno dei momenti più critici della sua carriera, neppure l'esordio in Ducati fu così desolante. Dopo le prime quattro gare in sella alla Desmosedici aveva già centrato una top-10 e un podio, con la RC213V ufficiale la 12esima piazza è il suo miglior risultato. Le principali difficoltà riscontrate da Jorge Lorenzo sono in frenata e ingresso di curva, quando la moto trasferisce troppo peso sull'anteriore e richiede uno sforzo eccessivo sulle braccia. Servono urgenti interventi sul freno motore e il telaio, non è più una questione di stile di guida, ma occorre l'aiuto dei tecnici HRC.

Il campione spagnolo della MotoGP è partito dalla undicesima posizione, al termine di una qualifica contrassegnata dall'ennesima caduta. Al secondo giro è scivolato al 15° e ha guadagnato solo tre posizioni grazie alle cadute di Fabio Quartararo, Jack Miller e Joan Mir. Forse l'aspetto più mortificante di questa esibizione è stato aver concluso la gara due posizioni e cinque secondi dietro al collaudatore Bradl, alla sua prima apparizione in gara nella stagione 2019. Non resta che racimolare le motivazioni, raccogliere dati e aggiornamenti utili dal lunedì di test IRTA a Jerez e ripartire da Le Mans, di certo con l'aiuto del team che ha scommesso e investito su di lui.

Jorge Lorenzo nel box Repsol Honda

MotoGP, Lorenzo: "Sono un campione, troverò la soluzione"

Al termine del GP di Jerez il pilota arriva in sala stampa con un volto sconsolato. Alla vigilia era carico di ottimismo, al termine non può che essere scoraggiato. Non è una questione di qualifiche sbagliate. Anche quando ha avuto modo di viaggiare da solo nelle retrovie il suo passo gara non era buono. Più che lottare con gli avversari si è ritrovato a fare i conti con se stesso e la sua moto.

Non posso essere felice della mia gara, è logico essere tristi, delusi e preoccupati... Non mi sentivo a mio agio sulla moto. Ero lento. Se sei veloce recuperi tempo, posizioni, metri. Ma non potevo farlo perché non ero abbastanza competitivo. Non mi piace fare una gara come oggi. Ho messo tutto in pista ma non sono riuscito ad andare più veloce. Non mi piace la posizione. Non mi piace la situazione. Ma penso di essere un campione e i campioni continuano a combattere fino a quando non trovano una soluzione. E troverò una soluzione.

Ma prima di tutto è necessario trovare la causa del problema. Sicuramente è localizzato sull'avantreno della RC213V, ma bisogna capire dove intervenire. Inoltre bisogna giocare sul fisico, perché dopo otto mesi di condizioni precarie bisogna recuperare forza nella parte posteriore del corpo, metabolizzando il fatto che la Honda è una MotoGP abbastanza aggressiva che richiede anche energie fisiche per poter dare il meglio.

Ho bisogno di trovare alcune soluzioni per questo problema. Poi sono sicuro che qualcosa è collegato al freno motore, o al telaio, ci manca qualcosa che ancora non capiamo. Sto perdendo molto tempo rispetto a Cal e Nakagami, e ovviamente a Marc. Fino a quando non miglioreremo questo problema, non andremo veloce. Sicuramente posso migliorare un po' la mia guida. Ogni volta imparo qualcosa di nuovo. Ma la moto stessa, per il mio stile di guida, deve darmi qualcosa in più, in termini di ergonomia, per non stancarmi in frenata, in termini di sicurezza, telaio, freno motore o motore, così posso entrare più velocemente in curva.

Una situazione difficile sia dal punto di vista tecnico che psicologico, ma Jorge Lorenzo non si scoraggia. Ai tempi della Ducati è bastato un aggiornamento ergonomico per dare la svolta ad un'esperienza ormai agli sgoccioli, ma è anche vero che il cambio di marcia si è avuto dopo un anno e mezzo in sella alla Rossa. Basteranno il tempo e la pazienza? Nell'attesa non resta che lanciare un messaggio di aiuto al costruttore nipponico.

Sono preoccupato perché dobbiamo trovare la soluzione e non l'abbiamo ancora fatto, ma so che arriverà. Fortunatamente non devo mostrare tutto il mio potenziale nella prima o nella seconda gara o nella quinta, ce ne sono altre quindici 15 quest'anno e 19 l'anno prossimo, quindi ho abbastanza tempo per continuare a lavorare e trovare la mia strada. E questo è quello che farò. Penso di aver bisogno di tempo, più test e più chilometri con la moto. Tutto questo insieme mi darà più velocità.