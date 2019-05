Qualora Allegri restasse concretamente a Torino, l'ipotesi più probabile per il futuro di Antonio Conte potrebbe essere una tra Roma e Inter. Stando a quanto riferito a Sky Calcio Show da Gianluca Di Marzio, però, la società nerazzura continua ad essere tentata dalla pista legata all'ex Chelsea: una idea fortemente caldeggiata dall'AD Beppe Marotta , con il parallelo addio di Luciano Spalletti che costerebbe però quasi 30 milioni lordi alla società. A ciò, poi, andrebbe aggiunto l'ingaggio da garantire a Conte, che senza dubbio rappresenterebbe un'altra uscita non da poco. Proprio da un eventuale arrivo in panchina dell'ex centrocampista di Juve e Lecce potrebbe anche dipendere il futuro di Mauro Icardi, che avrebbe qualche chance di permanenza in più qualora l'Inter affidasse nelle sue mani il nuovo progetto tecnico.

Proprio Conte starebbe aspettando di capire quali saranno i possibili scenari futuri, con l'incontro tanto atteso tra Andrea Agnelli e Max Allegri che sancirà definitivamente ciò che sarà della panchina della Juventus per la prossima stagione. Saltata la candidatura di Zinedine Zidane, tornato al Real Madrid, riesce difficile d'altronde pensare ad una candidatura alternativa a quella di Conte in caso di addio dell'attuale tecnico bianconero, le cui probabilità di permanenza a Torino restano comunque relativamente alte.

Tutto ciò ha praticamente fatto crollare il castello di certezze sul quale si reggeva il PSG di Tuchel ad inizio stagione, con i transalpini che avevano mostrato un calcio davvero spumeggiante e costante durante la prima parte dell'annata antecedente all'emorragia di risultati che si è protratta anche in Ligue 1. Proprio per questo, la panchina dell'ex Borussia Dortmund starebbe traballando al punto tale da portare Nasser Al-Khelaifi a valutare i nomi di Antonio Conte e, soprattutto, Massimiliano Allegri: un'ipotesi, questa, paventata da Il Corriere dello Sport e che potrebbe permettere, con il giusto incastro, all'ex CT della Nazionale di tornare a sedere proprio sulla panchina di quella Juventus che lasciò nell'estate del 2014.

La permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus è tutt'altro che certa. Il tecnico livornese, a dispetto della duplice conferma arrivata prima con le sue parole e poi con quelle del presidente bianconero Andrea Agnelli, è terminato nel mirino di un Paris Saint-Germain che potrebbe anche dire addio a Thomas Tuchel a fine stagione. Il mister tedesco, d'altronde, è finito sul banco degli imputati dopo una seconda parte di stagione davvero disastrosa, terminata con la disfatta in Coppa di Francia di poche settimane fa e, soprattutto, con l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale per mano del Manchester United.

