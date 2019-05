La denuncia del portiere dei rossoblù dopo la partita pareggiata 1-1 con la Roma.

di Redazione Fox Sports - 06/05/2019 12:11 | aggiornato 06/05/2019 12:16

Negli ultimi minuti di Genoa-Roma, match valido per la 35esima giornata di Serie A, le telecamere di Sky Sport hanno indugiato per qualche secondo su Federico Marchetti. Il secondo portiere dei rossoblù era in piena trance agonistica e dalla panchina incitava i suoi, spingendoli verso un successo che alla fine Criscito e compagni sfioreranno soltanto.

Un atteggiamento, quello dell'ex estremo difensore della Lazio, che evidentemente non è andato giù a qualche tifoso romanista, che sui social si è scagliato inspiegabilmente contro il giocatore. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso Marchetti, che su Instagram ha scritto:

Ho ricevuto messaggi da alcuni romanisti veramente allucinanti. Sono scioccato dallo schifo di una "minoranza" di tifosi che guardano alla competizione sportiva manco fossimo ai tempi dei gladiatori. Vi dovrebbero vietare di venire allo stadio a voi razzisti, violenti e schifosi

Poco prima, invece, Marchetti aveva commentato così la partita dei suoi compagni:

Prestazioni al top, meritavamo la vittoria dal primo quarto d’ora! Un Genoa coraggioso e “bello ignorante” come piace a me. Sanabria, sono orgoglioso di avere un compagno di squadra come te perché hai avuto la personalità di presentarti sul dischetto in un momento così delicato, la prossima è tua!

