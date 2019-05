Lo sfogo del capitano dei rossoblù dopo l'1-1 contro la Roma.

di Redazione Fox Sports - 06/05/2019 10:11 | aggiornato 06/05/2019 13:16

Alta tensione in casa Genoa dopo l'1-1 con la Roma. I tifosi dei rossoblù, già delusi per una stagione priva di soddisfazioni, se la sono presa con il capitano Domenico Criscito, reo a loro dire di non essersi preso la responsabilità del calcio di rigore che sarebbe valso il 2-1.

A calciare alla fine è stato il neoentrato Sanabria, che si è però fatto respingere il penalty da Mirante sprecando l'opportunità di firmare il successo. Nel post-partita Criscito si è sfogato e su Instagram ha rispedito al mittente tutte le critiche:

Ne sto sentendo di tutti i colori. Siete tutti sempre pronti a far polemica per qualsiasi cosa. "Non hai le palle", "non hai il coraggio" ecc... Quando io e Sanabria siamo stati in campo contemporaneamente, è sempre stato lui il rigorista, quindi basta fare polemiche su qualsiasi cosa. I rigori si sbagliano e se c'è la possibilità di farlo calciare a Sanabria di nuovo lo farò. Oggi sono contento della prestazione della squadra. Basta polemiche inutili. Avete rotto i co*****i!"

Così invece aveva parlato Cesare Prandelli:

Quando è titolare Sanabria è lui il rigorista, in questo caso era Criscito quello designato, ma poi è entrato Sanabria e i due evidentemente si sono parlati. In generale li calcia chi se la sente