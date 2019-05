Ancora sconosciute le cause, sul posto Digos e Polizia Scientifica

di Redazione Fox Sports - 06/05/2019 10:25 | aggiornato 06/05/2019 10:33

Intorno alle 4.00 di questa notte una forte esplosione è stata avvertita chiaramente dai residenti dell'Appio Tuscolano, a Roma. A farne le spese la saracinesca della sede degli Irriducibili, storico gruppo della tifoseria della Curva Nord Lazio, in via Amulio 47. Non sono ancora note le cause della deflagrazione che hanno divelto in parte la serranda principale.

Sul posto sono intervenute Polizia Scientifica e Digos, che al momento non escludono alcuna ipotesi. Sono state acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza installati nella zona.