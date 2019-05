I Red Devils non vanno oltre il pari sul campo dell'Huddersfield ultimo e sono costretti a dire addio al quarto posto. Solskjaer duro: "Forse l'Europa League è il posto giusto per noi."

di Simone Cola - 06/05/2019 11:02 | aggiornato 06/05/2019 11:07

Il sogno, accarezzato a lungo tra la fine di dicembre e i primi giorni di marzo, è definitivamente sfumato: il Manchester United non prenderà parte alla prossima edizione della Champions League, e già soltanto il fatto che i Red Devils dovessero parlare della partecipazione alla più importante competizione continentale come di un miraggio la dice lunga sulla stagione straordinariamente negativa vissuta da un club che sia in Inghilterra che in Europa era da molti anni abituato a recitare ruoli da protagonista.

Del resto non solo il Manchester United è stato il primo club inglese capace di alzare al cielo la Coppa dei Campioni nel lontano 1968, ma anche negli ultimi anni ha collezionato due vittorie e altre due finali: impensabile guardare anche alla prossima edizione, come già avvenuto nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, come spettatori. I tifosi dei Red Devils non si sono voluti arrendere all'evidenza fino all'ultimo, sperando che Ole Gunnar Solskjaer, chiamato a dicembre a raddrizzare una barca che stava affondando sotto la gestione di José Mourinho, riuscisse nel miracolo.

Operazione fallita, e la certezza matematica è arrivata nella giornata di ieri nel corso della penultima giornata di Premier League: sul campo dell'Huddersfield, ormai retrocesso fa tempo e fanalino di coda, il Manchester United non è riuscito ad andare oltre il pareggio nonostante il quasi immediato vantaggio firmato da McTominay. La rete di Mbenza ha gelato i Red Devils, incapaci di reagire nel finale e costretti a dire addio al quarto posto che avrebbe significato Champions League.

Il deludente pareggio in casa dell'Huddersfield ha segnato la fine della rincorsa al quarto posto valido per la Champions League da parte del Manchester United.

Manchester United, Solskjaer: "Forse il sesto posto è quello che ci meritiamo"

Certo, prendersi l'Europa che conta sarebbe stato difficile anche in caso di vittoria: lasciando il John Smith's Stadium con 3 punti i Red Devils si sarebbero comunque trovati a -2 punti dal Tottenham quarto e a una sola giornata dal termine - gli Spurs, caduti a sorpresa sul campo del Bournemouth, sono stati graziati anche dall'Arsenal incapace di battere in casa il Brighton - ma il fatto che l'addio al quarto posto sia avvenuto nel modo in cui è avvenuto è difficile da digerire per chiunque ami il Manchester United.

Che dal 10 marzo, giorno della sconfitta per 2-0 contro l'Arsenal, non ne ha più indovinata una: era la 30esima giornata di Premier League, da lì sono seguite altre 7 partite: 2 vittorie di misura contro Watford e West Ham, 3 sconfitte (City, Wolverhampton e il recente 4-0 incassato dall'Everton) e 2 pareggi nelle ultime 2 giornate (contro il Chelsea e ieri contro l'Huddersfield) che hanno dato l'impressione che la luna di miele tra la squadra e Solskjaer, recentemente confermato anche per le prossime stagioni, sia decisamente finita.

Il tecnico norvegese dovrà correre ai ripari, ridisegnare la squadra e farlo in modo netto. Questo almeno il giudizio di un grande ex come Gary Neville, che già dopo la pesante sconfitta contro l'Everton aveva invocato una rivoluzione e numerose cessioni e che ieri al termine della partita commentata per Sky Sports UK è tornato furiosamente sull'argomento.

La difesa dello United ha fatto di tutto per evitare che l'Huddersfield fosse il primo team nella storia a chiudere il campionato senza aver raggiunto la doppia cifra nei gol segnati in casa. Giocavano contro l'Huddersfield, che ha sofferto per tutta la stagione, eppure anche se non hanno qualità sono uno spettacolo migliore da guardare di quelli in maglia rossa, a essere onesti.

Ex bandiera del club da giocatore, il norvegese Ole Gunnar Solskjaer è stato chiamato sulla panchina del Manchester United a dicembre dopo la fine del rapporto del club con Mourinho e recentemente confermato.

Di questo United non mi piace niente, i giocatori sono orribili, un gruppo di persone abbattute e senza alcun coraggio. Più la guardo e più mi rendo conto che questa non è una squadra. Mi ricorda il Tottenham che Pochettino ereditò da Sherwood, una squadra senza identità che Pochettino smontò pezzo per pezzo. Quello che deve fare anche Solskjaer.

Il tecnico norvegese, nell'immediato dopo gara, ha fatto invece ammissione di colpa.

Ci siamo dati la possibilità di prendere parte alla prossima Champions League, abbiamo avuto così tante opportunità di essere terzi o quarti e non siamo stati capaci di farcela. Forse l'Europa League è il posto giusto per noi la prossima stagione. In questa siamo stati a lungo inconsistenti, periodi positivi e periodi davvero negativi.

"You could say we lost the opportunity today, but that’s not the case — it’s been all through the season. It’s not been good enough." #MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 5, 2019

Verso la fine la squadra era stanca, quando arrivano cattivi risultati si perde energia, arrivano le preoccupazioni, e questo è quello che ci è successo. Ma potremo usare l'Europa League per creare qualcosa di positivo, come hanno fatto Chelsea e Arsenal e come abbiamo fatto anche noi un paio di anni fa.

Il sesto posto, se il Watford non batterà in qualche modo il Manchester City nella finale di FA Cup, significherà un avvio di stagione anticipato per il Manchester United, che potrebbe essere in campo per i preliminari di Europa League già il prossimo 25 luglio. Una data per cui la squadra avrà già dovuto cambiare decisamente volto, perché la sensazione è che con il materiale umano visto contro l'Huddersfield l'obiettivo di migliorare il sesto posto in classifica sia proibitivo.