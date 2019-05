Le parole del manager dei Reds alla vigilia della semifinale di ritorno.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 06/05/2019 16:09 | aggiornato 06/05/2019 16:14

Liverpool-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, perde due protagonisti. Momo Salah e Roberto Firmino non saranno della partita, lo ha annunciato il manager dei Reds Jurgen Klopp nella consueta conferenza pre-partita:

Salah è indisponibile e non giocherà contro il Barcellona. Non si tratta di precauzione, Momo ha avuto una commozione cerebrale e quindi non può proprio giocare. Adesso sta meglio, ma non bene da un punto di vista medico per poter scendere in campo. È disperato come tutti, ma non possiamo farci nulla. Potrà giocare nel weekend

L'attaccane egiziano si è fatto male nella sfida di campionato vinta 3-2 contro il Newcastle, costretto a uscire in barella al 73' dopo un violento scontro col portiere. Ma come detto, non sarà Salah l'unica assenza tra le fila dei Reds:

Anche Firmino non sarà della partita, ha ancora dolore all'inguine

E a chi gli ricorda l'impresa della Roma contro il Barcellona, Klopp risponde: