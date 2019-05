Gli azulgrana minacciano di lasciare il campionato a causa dei troppi errori subiti. E Zapag spara contro la federazione: "Per colpa loro il nostro calcio è una barzelletta".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 06/05/2019 15:08 | aggiornato 06/05/2019 15:13

Nonostante un ottimo inizio in Copa Libertadores, dove ha superato la fase a gruppi in maniera abbastanza agile, le cose in Paraguay non stanno andando affatto bene per il Cerro Porteño. Il glorioso club con sede nel Barrio Obrero di Asuncion è secondo in classifica ma a sensibile distanza dall'Olimpia capolista che, a meno di cataclismi, dovrebbe portarsi a casa il Torneo Apertura. Nell'ultimo turno il Ciclon non è nemmeno riuscito a portare a termine la propria partita, visto che il diluvio abbattutosi su Luque ha costretto l'arbitro a sospendere un match che gli azulgrana stavano comunque perdendo 2-0.

Il vero suicidio, quello che ha di fatto portato l'Olimpia alla fuga decisiva, è arrivato però qualche giorno fa, quando ad Asuncion il Cerro Porteño ha pareggiato 1-1 contro il neopromosso Sportivo San Lorenzo. Il risultato finale non rispecchia l'andamento esatto del match, con i padroni di casa che hanno letteralmente bombardato la porta ospite senza però mai riuscire a chiudere la contesa. Una contesa raddrizzata da una rete molto contestata, arrivata a metà del secondo tempo e firmata da Sebastian Fernandez.

La punta dello Sportivo San Lorenzo ha scagliato una sassata da fuori area che si è infranta sulla traversa, tornando in campo visibilmente fuori dalla linea di porta. Una situazione di gioco all'apparenza semplice, un episodio tranquillamente riscontrabile occhio nudo e sulla cui interpretazione non ha avuto dubbi nemmeno il gruppetto di tifosi stipato nel settore ospiti. Il signor Cristian Aquino e il suo collaboratore Diego Silva non sono stati però dello stesso avviso e hanno convalidato il gol, scatenando le giuste proteste dei giocatori e del pubblico di casa.

Uno schieramento del Cerro Porteño: il club del Barrio Obrero è considerata una delle grandi squadre storiche del calcio sudamericano

Palla in campo ma gol convalidato: l'errore di Aquino fa infuriare il Cerro Porteño

L'episodio ha fatto il giro del mondo, e in tempi di social network non poteva essere altrimenti, ma soprattutto ha fatto infuriare Raul Zapag, numero uno del Cerro Porteño. Il presidente azulgrana ha subito diramato un comunicato dai toni molto forti puntando il dito in particolare sulla federazione e sul designatore arbitrale Horacio Elizondo, chiedendo sia a lui che al presidente della FPF Robert Harrison le dimissioni per manifesta incapacità nel gestire il calcio locale.

Secondo Zapag, l'errore è arrivato al termine di un periodo nel quale le varie componenti calcistiche del Paraguay hanno deciso di sfoderare al massimo "tutta quell'incompetenza che ha reso il calcio paraguayano una barzelletta", frutto di anni passati a specchiarsi nel nepotismo e nei favoritismi tra le parti. Il proprietario del Ciclon ha anche minacciato di ritirare la squadra dal campionato qualora dalla federazione non arrivassero segnali in tal senso, pretendendo le scuse e l'inizio di un percorso volto ad arrivare a premiare i dirigenti secondo principi meritocratici.

En Paraguay cobraron esta jugada como gol. Cerro Porteño ha pedido la renuncia del Presidente de la Federación Paraguaya. En toda Sudamérica hay errores arbitrales así. El VAR sigue sumando argumentos. pic.twitter.com/fuIx14tBSh — Luis Gonzales (@luchvr) May 2, 2019

I fischietti sudamericani non se la stanno passando affatto bene. Poco meno di una settimana fa in Uruguay la classe arbitrale ha deciso di fermare la Primera Division (poi tornata regolarmente a disputarsi durante l'ultimo weekend) per lanciare un segnale forte contro le violenze, le minacce e gli insulti dei quali sono costantemente vittime da tempo. In Paraguay invece la lotta con chi dovrebbe garantire il regolare svolgimento del campionato è più improntata sulla dialettica: negli ultimi anni tutte le grandi, a turno, si sono lamentate delle direzioni a loro dire "sfavorevoli", ma effettivamente l'episodio capitato sul campo del Cerro Porteño non ha precedenti.

Al fischio finale Aquino e i suoi collaboratori sono stati scortati negli spogliatoi dalla polizia presente per fare servizio d'ordine. Poi, successivamente, hanno lasciato lo stadio a bordo delle volanti, visto che una buona parte della barra del Ciclon si era trasferita fuori dall'impianto di gioco per "chiedere spiegazioni" sull'accaduto. Aquino si è anche scusato in diretta tv, ma ciò non è bastato per placare l'ira di Zapag, uno dei padri padroni del calcio paraguayano. Elizondo, anche lui sulla graticola, deciderà il da farsi, ma l'impressione è che questa volta i toni si siano alzati a tal punto da diventare preoccupanti. E che, al prossimo errore, potrebbe succedere di peggio.