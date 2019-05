Il portiere spagnolo viene dimesso dopo l'infarto: "Ringrazio tutti quelli che mi hanno dimostrato affetto. Dovrò stare a riposo settimane o mesi, ma non mi importa".

La grande paura per le condizioni di Iker Casillas sembra essere passata. Il portiere spagnolo è stato ricoverato il 1 maggio per un infarto avuto durante un allenamento insieme ai suoi compagni del Porto ma è stato dichiarato rapidamente fuori pericolo dopo un intervento chirurgico eseguito d'urgenza.

Dopo essere stato per qualche giorno in convalescenza, l'ex Real Madrid ha lasciato oggi la struttura sanitaria in Portogallo e ad aspettarlo fuori dalla porta c'erano anche i giornalisti di Cadena Ser che hanno avuto un rapido aggiornamento sulle sue condizioni.

Al momento non è ancora chiaro se la carriera di Casillas sia a rischio ma parlando alla stazione radiofonica spagnola, l'estremo difensore ha tranquillizzato tutti e soprattutto ha ringraziato chi lo ha sostenuto in queste ore difficili, compresi i suoi vecchi compagni del Real Madrid prima della sfida con il Villarreal.

Marcelo ha omaggiato Casillas prima della partita contro il Villarreal

Casillas dimesso dall'ospedale: "Sono stato molto fortunato"

Il problema cardiaco accusato lo scorso mercoledì ha costretto Casillas all'operazione e davanti ai giornalisti il portiere si è detto prima di tutto grato nei confronti dello staff medico che lo ha curato e con chi gli ha dimostrato affetto sui social network e fuori.

Quello che mi è successo può capitare a tutti, sono stato fortunato ma ora sto meglio. Ringrazio tutti per il sostegno che ho ricevuto, mi avete fatto emozionare.

Neanche lo stesso portiere sa se e quando potrà tornare in campo ma secondo le sue parole, la cosa più importante per lui è pensare a recuperare al meglio. Solo dopo penserà alla sua carriera da calciatore.

Mi sento bene, dovrò stare a riposo per settimane o mesi ma in verità non mi interessa: l'importante è essere qui. Non so cosa ne sarà del futuro ma ci vedremo sicuramente presto.

Parole rassicuranti quella della leggenda del calcio spagnolo che ha lasciato l'ospedale insieme alla storica compagna Sara Carbonero per tornare a casa e proseguire il suo recupero. Con la speranza di rivederlo giocare al più presto.