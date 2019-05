L'ex tecnico ha detto a Sky che uno shooting fotografico come quello dell'ex capitano dell'Inter non sarebbe stato accettato nei suoi spogliatoi. E la moglie lo difende.

Prima del match contro l'Udinese, Spalletti aveva cercato di destreggiarsi come poteva - "Quando è qui è sempre vestito da Inter, a me interessa quello" - ma il fastidio e l'imbarazzo per gli scatti di Icardi vestito solo dei suoi tatuaggi, insieme a Wanda Nara, era ben evidente.

Sono passati quasi tre mesi dallo strappo della fascia, dal giorno cioè nel quale l'Inter ha tolto la fascia di capitano a Maurito e da allora nulla è mai stato più come prima, in un'altalena di azioni low profile (poche, per la verità) e di atti o dichiarazioni destabilizzanti, quando non irritanti, per club e tifosi.

L'ultima manifestazione è stata la pubblicazione a cascata sul profilo Instagram di Wanda di numerose immagini dell'ex capitano interista, ritratto "senza veli" e in pose decisamente intime insieme alla moglie. Foto artistiche, per carità, delle quali, però, diciamo che in pochi avevano avvertito il bisogno. Soprattutto in un momento in cui a Icardi di buttarla dentro proprio non riesce.

L'ultimo gol su azione di Icardi risale al girone di andata contro la Roma

Icardi: l'attacco di Capello

Una stagione così nera, Mauro non l'aveva ancora vissuta da quando è all'Inter: primo gol segnato solo alla sesta giornata, era la fine di settembre, per arrivare a un bottino di 10 in totale in Serie A, che è il suo peggiore in assoluto in nerazzurro, fatta eccezione per la sua prima stagione quando ne realizzò 9. Ma allora aveva 20 anni e, frenato dalla pubalgia, giocò soltanto 1.330 minuti in campionato, contro gli oltre 2mila dell'anno in corso. L'ultimo gol l'ha segnato su rigore oltre un mese fa contro il Genoa, mentre l'ultimo su azione risale addirittura a oltre un girone fa: il 2 dicembre all'Olimpico contro la Roma.

Per questo fanno ancora più rumore quelle foto: fossero arrivate, per dire, sulla scorta di un bottino di 25 gol in campionato e un titolo di capocannoniere da acchiappare, avrebbero suscitato magari qualche sorrisino o al massimo un'alzata di sopracciglio. Così, invece, fanno solo il gioco dei critici. Come Fabio Capello, mai tenero in generale nei suoi giudizi. Se in un recente passato l'ex tecnico aveva dichiarato che essere capitano non voleva dire solo scambiare i gagliardetti a metà campo e che Icardi avrebbe dovuto chiedere scusa ai compagni, ieri sera, intervenuto a Sky Calcio Show, non ha fatto sconti a proposito dello shooting fotografico:

Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose e non so se poi, nelle mie squadre, sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio. Non dico per me, quanto per i compagni, perché credo che sia una cosa che non sarebbe stata accettata. Anche questa, poi, è la chiave delle vittorie. Secondo me potrebbe essere una cosa studiata: potrebbe essere fatta anche ad arte per rimanere all’Inter, dato che hanno espresso questo desiderio.

Duro il giudizio di Capello su Icardi

La difesa di Wanda

Che dietro alle mosse di Wanda ci sia una strategia è evidente, anche se il più delle volte è difficile afferrarla. Intanto però la signora Icardi difende il marito con le unghie e con i denti. Rispondendo su Instagram a un duro attacco di un tifoso che la accusava di avere rovinato il calciatore e l'uomo, prima di disabilitare i commenti ha scritto: