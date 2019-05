Nella classifica stilata dal CIES Zaniolo è terzo dietro a Sancho e a Guendouzi, mentre Donnarumma occupa la sesta posizione. Ottavo il romanista Justin Kluivert.

La prima discriminante è essere nati dopo il 1° gennaio 1999, poi, ovviamente occorre essere degli ottimi calciatori e giocare in un club che militi in una delle 5 maggiori leghe europee, cioè Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga e Ligue 1: tutti fattori che danno grande visibilità e appetibilità sul calciomercato

A che cosa servono questi requisiti? Per entrare nella classifica stilata dal CIES sui 50 giocatori Under 20 che hanno un maggior valore sul mercato. Trattasi, insomma, di vil denaro, certo, ma del resto quale altro parametro potrebbe dare maggiore certezza a una graduatoria di questo genere? CIES è l'acronimo di Centro Internazionale di Studi dello Sport, un ente indipendente creato nel 2005 da Raffaele Poli e da Loïc Ravenel, come joint venture tra la FIFA, l'Università e la città di Neuchatel.

Il CIES offre servizi di ricerca, istruzione e consulenza di alto livello al mondo dello sport. utilizzando un approccio multidisciplinare che coinvolge i settori più diversi che vanno dal management al diritto, dalla sociologia fino anche alla storia e alla geografia.

Tutto questo viene poi, naturalmente, trasformato in algoritmi che danno luogo alle graduatorie. Graduatorie che, come è facilmente immaginabile, devono partire da criteri rigidi. Per esempio che cosa si intende per Under 20? Nel caso della classifica in questione, il CIES ha stabilito di prendere in esame, appunto, i nati a partire dal 1° gennaio 1999. Ecco quindi che, per esempio, nonostante Kylian Mbappe, Arne Maier e Declan Rice abbiano tutti e tre 20 anni e 4 mesi, solo il mediano dell'Hertha e quello del West Ham entrano nella classifica, in quanto nati rispettivamente l'8 e il 14 gennaio 1999, mentre l'attaccante della Francia campione del mondo, nato il 20 dicembre dell'anno precedente, rimane fuori.

Un'esclusione che non dice male a Jadon Sancho, ala destra del Borussia Dortmund, che così può capeggiare la graduatoria con un valore di mercato, assegnato dagli algoritmi CIES, di 150,3 milioni di euro. Una cifra, quella associata al giovane inglese, giustificata, fra le altre cose, dai 12 gol (1 dei quali in Champions League) segnati in stagione, oltre che dai 19 assist e dalle 4 presenze in Nazionale. Dati decisamente impressionanti per un ragazzo che oltretutto è nato nel 2000.

Molto distanti, ma sul podio insieme all'inglese, ci sono il franco-marocchino Matteo Guendouzi dell'Arsenal (70,1) e il romanista Nicolò Zaniolo, valutato dal CIES 67,4 milioni di euro. A seguire, poi, Kai Havertz del Bayer Leverkusen, Declan Rice del West Ham e il portiere del Milan e della Nazionale Gianluigi Donnarumma (59,4). A completare la Top 10 il brasiliano Vinicius del Real Madrid, Justin Kluivert della Roma, il difensore francese Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e un altro inglese, Ryan Sessegnon del Fulham, tutti fra i 55 e i 43 milioni.

Scorrendo, infine, i nomi che fanno parte della Top 50, troviamo al 16esimo posto il portiere della Fiorentina Alban Lafont, con 28,3 milioni, Moise Kean che condivide con Hudson-Odoi la 20esima piazza - oltre forse a una certa sottovalutazione - a quota 20,3, l'empolese Hamed Traorè - 29esimo con 15,1 milioni - il difensore del Parma ma di proprietà Inter Alessandro Bastoni e Pietro Pellegri del Monaco, il più giovane della compagnia, rispettivamente 38esimo e 49esimo, valutati 11,5 e 9 milioni.