Centrata la qualificazione in Champions League con la vittoria per 3-0 sul Watford, il tecnico dei Blues si aspetta il riscatto del centravanti argentino - 5 gol in Premier League - dalla Juventus.

di Simone Cola - 06/05/2019 16:17 | aggiornato 06/05/2019 16:22

L'ultima giornata di Premier League ha riservato più di una sorpresa nella serrata lotta valida per assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Con i primi due posti già assegnati a Liverpool e Manchester City, che fino all'ultimo si contenderanno il titolo di campione d'Inghilterra, l'unica squadra alle spalle del duo di testa a non fermarsi è stato il Chelsea di Maurizio Sarri, capace così di centrare il ritorno nell'Europa che conta e di dare già il via al proprio calciomercato: il tecnico ha infatti chiesto al club di riscattare il centravanti Gonzalo Higuain, attualmente in prestito ai Blues dalla Juventus.

5 gol in 13 presenze in Premier League, Higuain ha diviso pubblico e critica nei suoi 6 mesi al Chelsea: arrivato durante il calciomercato di gennaio dopo una prima parte di stagione più che deludente vissuta con la maglia del Milan, il Pipita ha alternato momenti positivi (la doppietta all'Huddersfield nella seconda gara giocata in campionato) a lunghe pause che hanno messo in dubbio la sua eventuale permanenza a Stamford Bridge. Dopo la vittoria che è valsa la Champions League sul Watford, un 3-0 firmato anche dal bomber argentino, il tecnico dei Blues Maurizio Sarri si è espresso così sull'argomento.

Non conosco il futuro di Higuain, dovete chiedere al club, ma se resterà con noi nella prossima stagione farà molto bene. Per un attaccante è difficile adattarsi alla Premier League, per qualsiasi attaccante. Ricordo che Suarez nella sua prima stagione al Liverpool segnò solo 3 gol, l'anno dopo 16, quello dopo ancora 24. Penso che nella prossima stagione segnerà molti gol.

Gonzalo Higuain è arrivato al Chelsea a gennaio in prestito dalla Juventus e dopo 6 mesi deludenti al Milan.

Chelsea-Higuain, sul riscatto l'incognita del blocco del calciomercato

La sensazione è che dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League Sarri chiederà uno sforzo al club per trasformare definitivamente Higuain in un giocatore del Chelsea, sicuro che tale sforzo verrà ripagato dai gol di un giocatore finalmente tranquillo mentalmente. L'accordo che ha portato il Pipita in Premier durante il calciomercato di gennaio prevede che i Blues possano riscattarlo entro giugno versando 36 milioni di euro alla Juventus oppure rinnovarne il prestito per un'altra stagione al costo di 18 milioni.

Ovvio che un trasferimento definitivo di Higuain al Chelsea avrebbe effetto anche sul calciomercato della Juventus, che attualmente detiene il cartellino dell'argentino e che in caso l'operazione andasse in porto si troverebbe alleggerita di uno stipendio molto importante e con una buona cifra da reinvestire in sede di campagna acquisti. E se la sensazione è che il club inglese tenterà di accontentare il proprio tecnico, un ostacolo alla trattativa potrebbe essere rappresentato dal'appello che i Blues presenteranno alla FIFA dopo la sentenza che ha bloccato il loro mercato fino al 2020.

Giudicato colpevole di avere messo sotto contratto alcuni calciatori minorenni in modo irregolare, il Chelsea non potrebbe infatti effettuare acquisti o cessioni nelle due prossime sessioni di calciomercato, quella estiva ormai imminente e quella invernale che andrà in scena nel gennaio del 2020. Se il divieto dovesse restare tale ci sono due strade da percorrere che porterebbero a risultati diametralmente opposti: se il giocatore in prestito venisse considerato a termini di regolamento un nuovo acquisto ecco che il riscatto di Higuain salterebbe, viceversa - non potendo oltretutto investire in altri giocatori - diventerebbe quasi scontato.