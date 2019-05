Un'altra panchina per il gallese e le sue quotazioni crollano pure in ottica di cessione sul calciomercato.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 06/05/2019 14:53 | aggiornato 06/05/2019 14:59

A vederlo oggi, sembra lontana un'eternità quella sessione di calciomercato in cui il Real Madrid sconvolse gli equilibri globali e varcò per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro (spendendone 101 per la precisione) per l'acquisto di un calciatore. Tanti ne servirono infatti alle Merengues per far accettare al Tottenham di cedere il suo gioiello, Gareth Bale.

Era il 2013, da quel momento a oggi il gallese ha inanellato una lunga serie di trofei, vissuti sempre da protagonista come a un anno fa, quando ha chiuso da MVP e con una doppietta la finale di Champions League vinta 3-1 con il Liverpool. Non è mica passata un'eternità, insomma. Eppure anche nell'ultima partita di Liga contro il Villarreal, Bale è rimasto addirittura fuori dai convocati.

Secondo i media spagnoli si tratta principalmente di un espediente utilizzato da Zidane per fargli evitare altri fischi dai suoi stessi tifosi. Secondo i più maliziosi, invece, l'allenatore francese si sarebbe stancato dell'atteggiamento mostrato in campo dal gallese nelle ultime gare e per questo motivo avrebbe deciso di farne a meno, puntando sulle nuove leve in queste partite finali della Liga e valutarle in vista della prossima stagione.

Fischi a Bale dopo il match contro il Rayo Vallecano

La parabola di Bale: da "Mister 101 milioni" a problema

A prescindere da quale sia la versione corretta, l'esclusione di Bale dai convocati del Real Madrid non può che far rumore. Tanto rumore. Il suo futuro nelle Merengues non è affatto scontato, anzi. La sensazione è che entrambe le parti in causa non stiano più bene insieme come una volta.

"Mister 101 milioni", ad esempio, è consapevole di non essere più una prima scelta indiscussa per l'allenatore. Quando a Zidane è stato chiesto il motivo della prestazione di Bale dopo la sconfitta con il Rayo Vallecano, la risposta è stata molto evasiva, ma al tempo stesso pungente:

Non so se abbia la testa sul Real Madrid, dovreste chiederlo a lui.

E anche prima che uscisse la notizia dell'esclusione dai convocati per la sfida con il Villarreal, interrogato sull'argomento era arrivato un altro "doppio passo" degno del miglior Zizou:

Sono l'allenatore, devo fare una lista di convocati e basta. Tu puoi interpretare quello che vuoi, ma qualcuno deve stare fuori...

Un contratto "pesante" e in scadenza a giugno 2022

Qualcosa non va, è evidente. E questo a prescindere dal fatto che Bale abbia mostrato a più riprese il suo desiderio di restare al Real Madrid, come confermato pure lo scorso 8 aprile dal suo agente nell'incontro con il direttore generale José Ángel Sánchez.

A spingere ulteriormente verso una complicata permanenza in Spagna, c'è anche il suo contratto con le Merengues che scadrà a giugno 2022 e il relativo stipendio da 17 milioni di euro che pochi in Europa possono (e vogliono) permettersi.

Soprattutto adesso, con il gallese irriconoscibile nelle prestazioni sul campo e alla luce delle inevitabili considerazioni che nascono dopo sei anni a Madrid in cui è stato spesso fermo per via di continui infortuni mouscolari.

Real Madrid, sono 4 le Champions League vinte da Bale

Una separazione dal Real Madrid molto complicata

E non è finita, perché la matematica esclusione dalla prossima Champions League del Manchester United lo priva di fatto della squadra che sembrava essere la principale alternativa al Real Madrid, al momento l'unica disposta a investire un bel po' di milioni pur di riportarlo in Premier League.

Dopo aver vinto quattro volte (da protagonista) la coppa dalle grandi orecchie, passare in un club che non la gioca nemmeno sarebbe visto ovviamente come un "passo indietro" nella sua carriera, eventualità non ancora contemplata per un giocatore che compirà 30 anni il prossimo 16 luglio.

Ultimo ostacolo, ma non meno importante, è la valutazione del cartellino che ne fa il Real Madrid: per cedere nella prossima sessione di calciomercato il giocatore, Florentino Perez chiede almeno 100 milioni di euro. Le sue prestazioni e le non convocazioni, però, non fanno altro che svalutare il cartellino del gallese. Insomma, un passaggio altrove di Bale forse sarebbe la soluzione migliore per tutti. Ma allo stesso tempo è anche la meno percorribile. Ecco perché "Mister 101 milioni" ora è diventato un problema.