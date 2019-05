L'ex ct della Nazionale è stato intervistato da Le Iene col "supporto" della macchina della verità.

06/05/2019

Antonio Conte è stato intervistato da Le Iene. Stefano Corti e Alessandro Onnis gli hanno chiesto di fare luce sul suo futuro con l'ausilio della macchina della verità e lui non si è sottratto. L'apice dello stress è stato raggiunto nel momento in cui l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha commentato le voci che lo vorrebbero sulla panchina del PSG. Queste le sue risposte secche alle domande che gli sono state poste:

Se a settembre sarò l'allenatore del Milan? No. Dell'Inter? No. Della Roma? No. Della Juventus? No. Del PSG? No. Non posso dire sì per nessuna squadra perché non c'è niente

E quando gli viene chiesto se ci siano stati contatti con squadre di Serie A, risponde:

Personalmente no, è un po' presto. Se ho incontrato Maldini? No. Se ho sentito la dirigenza del Milan? No. Andrea Agnelli della Juventus? No. Il presidente del PSG Al-Khelaïfi? No, in passato sì, ma non adesso. Se ho incontrato Marotta? No

C'è stato spazio anche per alcuni quesiti extracalcistici:

A quanti anni ho perso la verginità? 18. Se ho mai fatto sesso allo stadio? No. Il posto più strano dove ho fatto l'amore? In ascensore, e lo abbiamo stoppato. Mai tradito mia moglie? No. Mai fatto una canna? Sì. I capelli sono i suoi? Sì

Si torna al calcio, precisamente ai giocatori più forti che abbia mai allenato:

Buffon, Chiellini, Pirlo, Kanté. Meglio il Mondiale con la nazionale o la Champions? Il Mondiale con la nazionale. Più bravo Baggio o Del Piero? Baggio era più fantasioso e meno goleador, Del Piero più attaccante. Quindi Baggio. Cosa pensa di Mourinho? Un disoccupato come me. Se ho mai avuto voglia di tirargli uno schiaffo? No. E di mandarlo a fa***lo? Magari l'ho fatto...

