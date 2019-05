Protagonista in negativo dell'eliminazione dell'Italia ai Mondiali del 2002 contro i padroni di casa della Corea del Sud, l'arbitro si difende: "Italia fuori per colpa di Trapattoni, è stato un codardo."

di Simone Cola - 06/05/2019

Per la stragrande maggioranza dei tifosi e degli addetti ai lavori italiani i Mondiali del 2002 furono i Mondiali, per quel che riguarda i colori azzurri, di Byron Moreno: l'arbitro ecuadoriano, allora 32enne, fu il protagonista in negativo della gara che sancì l'eliminazione dell'Italia dal torneo, una sconfitta che Totti e compagni incassarono dai padroni di casa della Corea del Sud anche a causa di un arbitraggio più che discutibile e che portò a una gestione dei cartellini decisamente di parte, all'annullamento di un gol regolare di Tommasi e all'espulsione di Totti per una simulazione inesistente.

Il 2-1 incassato dal perugino Ahn al 117esimo minuto di gioco eliminò una squadra che aveva fondate ambizioni di vittoria e che tornò a casa schiumando rabbia, con il sospetto mai del tutto fugato che Byron Moreno - per cui il Mondiale si concluse dopo quella gara - fosse in malafede o nel migliore dei casi un clamoroso incompetente. Ebbene il famoso direttore di gara è tornato a parlare di una partita che in Italia non è mai stata dimenticata nel corso della trasmissione Futbol Sin Cassette andata in onda in Ecuador, ammettendo alcuni errori ma difendendo complessivamente il proprio operato.

Su Zambrotta era fallo da rosso, senza dubbio, lo ricordo bene. Posso avere sbagliato alcune decisioni, ma non ho niente di cui scusarmi. Non vidi dove lo colpì, come non ho visto il calcio in testa a Maldini, con il coreano che cercava disperatamente di prende il pallone, o l'entrata su Coco: l'avrei punita, ma ero coperto e non fui aiutato dai miei assistenti. Non ho danneggiato l'Italia, posso non aver visto dei rossi, ma la verità che Trapattoni è stato un codardo come sempre: espulso Totti ha inserito Tommasi, l'unico che poteva attaccare era Del Piero.

Byron Moreno mostra a Francesco Totti il secondo cartellino giallo per simulazione: l'espulsione del numero 10 azzurro segnerà Italia-Corea del Sud.

Byron Moreno su Italia-Corea del Sud del 2002: "Che voto mi darei? 8"

L'espulsione di Totti fu a lungo contestata dalla panchina italiana, ma Byron Moreno racconta di non avere dubbi sul fatto che non esistesse alcun fallo sull'attaccante azzurro. Altro episodio contestato fu il gol annullato a Tommasi per un fuorigioco inesistente, in questo caso l'ex direttore di gara ammette lo sbaglio ma non se ne prende la responsabilità.

Se c'è un giocatore che danneggia l'azione di Totti è proprio lui, il coreano tocca prima il pallone, Totti va giù dopo. Avevamo fatto un seminario a Seul sui falli in area e c'era un azione in Italia-Camerun in cui il camerunense cercava la palla e l'italiano il contato e poi il rigore. Nell'occasione inoltre alzai lo sguardo e non vidi il mio assistente, pensò anche lui alla simulazione. Il gol annullato? Come posso vederlo da dove mi trovo? Non c'era fuorigioco, ma era l'assistente a dovermelo dire, io non potevo saperlo. Lui alzò la bandierina e io annullai.

Sugli assistenti, l'ungherese Ferenc Szekely e Jorge Rattalino, Moreno scarica gran parte della colpa di una partita che è stata ricordata come la fine della sua carriera, anche se questa sarebbe arrivata un anno dopo e per fatti non inerenti alla gara degli azzurri, che fu analizzata dalla FIFA senza che fossero trovate prove di illeciti. Anzi, l'ex arbitro promuove a pieni voti il suo arbitraggio, negando inoltre di essere stato oggetto di insulti in campo da parte dei calciatori italiani.