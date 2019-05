Bakayoko non si scalda: screzio con Gattuso in Milan-Bologna

Gattuso ha quindi inserito José Mauri al posto di Biglia ma ormai la frattura con Bakayoko sembra insanabile dopo il suo ritardo in settimana. Il riscatto del giocatore in estate sembra ormai un miraggio.

Nel primo tempo Biglia è stato costretto a uscire dal campo per un colpo alla schiena e l'allenatore del Milan ha chiesto all'ex Chelsea di scaldarsi. Il giocatore però si è rifiutato e ha discusso a muso duro con il tecnico che gli ha fatto un eloquente gesto per dirgli che i due si sarebbero chiariti dopo.

