La Maratona di Praga ha visto i successi di Lonah Salpeter nella gara femminile in un eccellente 2h19’46” e di Almahjoub Dazza in 2h05’56”. Grande prova dell’azzurra Catherine Bertone, settima in 2h31’07” a 47 anni.

di Diego Sampaolo - 06/05/2019 01:13 | aggiornato 06/05/2019 10:18

La campionessa europea dei 10000 metri di Berlino 2018 Lonah Salpeter Chemtai ha firmato il risultato copertina della Maratona di Praga vincendo in un eccellente 2h19’46’, primo tempo della sua carriera al di sotto delle 2h20’. Nella storia della maratona a livello europeo soltanto la britannica Paula Radcliffe (primatista del mondo con 2h15’25” a Londra 2003) e la tedesca Irina Mikitenko (2h19’19” nel 2008 a Berlino) hanno fatto meglio dell’atleta israeliana di origini keniane. Nella sua carriera Salpeter vantava un personale di 2h24’17” realizzato nell’ultima edizione della Maratona di Firenze lo scorso Novembre.

La rappresentante del Barhein Shitaye Eshete si è classificata seconda in 2h22’39” precedendo l’etiope Genet Yalew (2h24’34”).

Salpeter è arrivata 10 anni fa in Israele per lavorare come baby sitter dei figli dell’Ambasciatore keniano in Israele e ha sposato il suo allenatore Dan Salpeter nel 2014. Dal matrimonio è nato il figlio Roy. Un mese fa Salpeter si è classificata seconda alla mezza maratona di Praga stabilendo il record personale di 1h06’13”.

Salpeter è allenata dal marito ma segue i preziosi consigli tecnici del coach piemontese Renato Canova ed è gestita dalla manager trentina Chiara Davini.

La valdostana Catherine Bertone ha tagliato il traguardo in un ottimo settimo posto in 2h31’07 il giorno prima del suo quarantasettesimo compleanno. Nella sua carriera la portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi vanta un personale di 2h28’34” realizzato alla Maratona di Berlino 2017. Sempre nella capitale tedesca si è classificata ottava agli Europei del 2018 contribuendo al secondo posto a squadre della nazionale italiana.

Catherine è nata in Turchia da padre torinese, che lavorava per la sezione estera della Fiat, e madre bretone di Saint Malò. Ha trascorso l’infanzia con la famiglia a Belo Horizonte in Brasile ed è tornata in Italia a otto anni. Si è laureata in medicina a Torino e lavora nel primo soccorso pediatrico all’ospedale di Aosta, dove abita. In precedenza ha vissuto a Biella dove ha conosciuto il marito podista Gabriele Beltrami e il suo allenatore Roberto Rastello. Fino al 2005 si è dedicata anche allo sci alpinismo. Ha compiuto il salto di qualità nel 2011 quando ha corso in 2h36’00” a Berlino.

Caterine Bertone:

Sono contenta di averla portata a casa. E’ un’esperienza in più. C’è sempre qualcosa di nuovo da imparare e in questa gara non si inventa nulla. Sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio sulla base degli ultimi allenamenti, pur essendo partita un po' in ritardo con la preparazione. Per le condizioni climatiche di oggi il problema non era il freddo ma il vento che ho sentito nella seconda parte dopo aver corso quasi 25 km in compagnia di mio marito nel ruolo di pacer. Il tracciato aveva molte curve e sampietrini ma era molto bello nel cuore della città

Brava anche Elisa Stefani, nona in 2h33’36” con un miglioramento di oltre quattro minuti rispetto al precedente record personale di 2h37’54” stabilito a Reggio Emilia nel 2012. L’anno scorso aveva corso la maratona di Valencia in 2h38’16”.

Di grande livello anche la gara maschile, dove il portacolori del Barhein ma marocchino di origini Almahjoub Dazza è sceso al di sotto della barriera delle 2h06’ con 2h05’56”. Piazzamenti d’onore per gli etiopi Dawit Wolde e Aycew Bantie che hanno firmato a loro volta i record personali con 2h06’18” e 2h06’23”. Seguono in classifica i keniani Amos Kipruto (2h06’46”) e Solomon Kirwa Yego (2h07’30”). Lo spagnolo Ben Hamid Daoud è stato il migliore degli europei con un buon 2h08’14”.

La maratona di Praga si è disputata in una giornata molto fredda e ventosa con appena 4°C alla partenza.

Atletica internazionale in pista, Greensboro: Primo meno 11 secondi della stagione sui 100 metri di Kayla White

La campionessa NCAA Indoor dei 60 metri Kayla White è diventata la prima velocista a livello mondiale a scendere sotto gli 11 secondi in questa stagione con 10”96 sui 100 metri ai MEAC Championships di Greensboro. Klara Grant ha realizzato il record giamaicano under 20 con 11”11. White si è successivamente imposta sui 200 metri in 22”52 davanti a Cambrea Sturgis (22”62). Il ventiduenne sprinter statunitense Rodney Rowe ha fermato il cronometro in 10”05 sui 100 metri maschili precedendo il campione statunitense Demek Kemp (10”15) e il ghanese Joseph Amoah (10”20). Amoah ha avuto la meglio sui 200 metri in 20”20 davanti al liberiano Akeem Sirleaf (20”37). Trevor Stewart ha corso i 400 metri in un ottimo 44”38 davanti a Sirleaf (45”52). Madeleine Akobundou si è aggiudicata i 100 ostacoli in 12”81.

Il meeting di Lubbock in Texas ha fatto registrare il 10”16 del ghanese Emmanuel Yeboah sui 100 metri e il successo di Tawanna Meadows sui 100 metri femminili in 11”16 davanti alla britannica Jodie Williams (11”17).

Shelly Ann Fraser Pryce vince i 200 metri a Kingston

La due volte campionessa olimpica dei 100 metri Shelly Ann Fraser Pryce ha corso il suo primo 200 metri della stagione in 23”07 a Kingston precedendo Sashalee Forbes (23”34) e Sherone Simpson (23”51). Rasheed Dwyer si è aggiudicato i 200 metri maschili in 20”77 sul canadese Brandon Rodney (20”97). Il giamaicano Tajay Gayle ha vinto il salto in lungo stabilendo il record personale con 8.30m precedendo Shawn Thompson 8.17m).

Melo salta 17.31 nel triplo a Cochabamba

Il tre volte campione brasiliano Aleksandro Melo (nato nel 1995) ha realizzato l’ottima misura di 17.31m nel salto triplo nell’altura di Cochabamba in Bolivia. Quattro settimane fa Melo aveva già realizzato 17.22m a Santiago del Cile.

Claudine Vita oltre i 66 metri nel disco

La tedesca Claudine Vita ha migliorato di oltre un metro il record personale nel lancio del disco femminile con 66.64m diventando la terza al mondo in questa stagione dopo il 67.15m della statunitense Valarie Allman e il 66.75m della cubana Yaimé Perez.

Palo Alto (California): buone prestazioni cronometriche di Hassan e Kejelcha

Quattordici uomini e undici donne hanno realizzato lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha nel tradizionale meeting dedicato alle gare di mezzofondo di Palo Alto in California nel campus della Stanford University.

La campionessa europea dei 5000 metri di Berlino 2018 Sifan Hassan ha debuttato sui 10000 metri vincendo in 31’18”12. La fuoriclasse olandese è scesa sotto lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha fissato a 31’50”00. Alle spalle di Hassan si sono classificate l’australiana Camille Buscomb (31’33”04) e la giapponese Ayuko Suzuki (31’33”62).

Yomif Kejelcha ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno sui 5000 metri con 13’10”72 precedendo Kirubel Erassa (13’17”23), il forte scozzese Andrew Butchart (13’18”62) e il belga Isaac Kimeli (13’18”66).

Jenny Simpson ha vinto i 5000 metri femminili in 15’21”12 nella gara in cui soltanto due altre atlete hanno ottenuto lo standard per Doha: Rachel Schneider (15’21”44) e la britannica Emily Eloise Neale (15’21”58). Lo statunitense Ben True si è imposto sui 10000 metri in 27’52”39.