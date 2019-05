Atletica italiana: in evidenza Mori e Iapichino

Il fine settimana dell’atletica italiana regala le brillanti prestazioni delle giovani Larissa Iapichino e Rachele Mori e il 4.40m nel salto con l’asta di Helen Falda.

di Diego Sampaolo - 06/05/2019 00:21 | aggiornato 06/05/2019 10:26

L’ultimo fine settimana dell’atletica italiana è stato caratterizzato dalla prima fase regionale del Campionato Italiano di società in 17 sedi in tutta Italia. Le due grandi protagoniste sono state Rachele Mori e Larissa Iapichino, due ragazze toscane accomunate dal fatto di provenire da famiglie di grandi sportivi. Rachele è nipote di Fabrizio Mori, campione del mondo dei 400 ostacoli a Siviglia 1999, ma ha scelto di praticare il lancio del martello. Larissa è figlia della due volte campionessa mondiale del salto in lungo Fiona May e dell’ex primatista italiano del salto con l’asta Gianni Iapichino.

Nella sede toscana allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze Larissa Iapichino ha migliorato il record personale sui 100 ostacoli con 13”62 controvento (-0.4 m/s) diventando la quarta di sempre in Italia a livello under 18. La fiorentina allenata da Gianni Cecconi e da Ilaria Ceccarelli aveva un personale di 13”91 realizzato nel 2018. Nella seconda giornata Larissa ha realizzato un ottimo 6.35m nel salto in lungo ma con un vento troppo generoso di +4.3m/s in una giornata fredda con una temperatura di 10°C. Nel secondo miglior salto la sedicenne toscana ha realizzato 6.30m con vento sempre a favore di +3.0 m/s. Lo scorso anno è stata finalista agli Europei Under 18 di Gyor e ha realizzato il personale di 6.38m.

Rachele Mori ha demolito il record personale nel lancio del martello di otto metri spedendo l’attrezzo da 3 kg alla misura di 68.24m diventando la seconda italiana di sempre della categoria under 18 alle spalle di Lucia Prinetti, primatista italiana con 70.24m alle Olimpiadi Giovanili di Nanchino 2014. La livornese aveva un precedente record di 60.89m e vanta già due titoli italiani cadette di fila nel 2017 e nel 2018. E’ allenata da Riccardo Ceccarini, che seguì il vice campione olimpico di Sydney 2000 Nicola Vizzoni. Durante il recente incontro internazionale tra Italia e Francia ad Ancona Mori ha stabilito la seconda migliore prestazione italiana all-time di categoria con attrezzo da 4 km con 59.22m (solo Laura Gibilisco ha fatto meglio nella storia con 60.18m).

L’ostacolista Lorenzo Simonelli (primatista italiano under 18 sui 60 ostacoli indoor nel corso dell’inverno 2019) ha demolito il record personale sui 110 ostacoli portandolo da 14”80 a 13”72 allo Stadio Paolo Rosi di Roma salendo al settimo posto delle liste italiane all-time allievi. Nella seconda giornata il promettente atleta romano ha concesso il bis vincendo anche i 200 metri in 22”17.

Il figlio d’arte siciliano Matteo Melluzzo ha migliorato il record personale sui 200 metri di 26 centesimi di secondo con 21”88 con vento contrario di -2.0 m/s.

Nella sede lombarda di Mariano Comense la promettente ostacolista e specialista delle prove multiple Veronica Besana ha fermato il cronometro in 14”09 nei 100 ostacoli con vento contrario di -1.7 m/s. La portacolori dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ha vinto anche il salto in lungo con 5.80m. Samuele Maffezzoni si è migliorato nettamente correndo i 110 ostacoli in 14”00 con forte vento contrario.

Helen Falda batte il personale nel salto con l’asta con 4.40m

La studentessa piemontese della University of South Dakota Helen Falda ha migliorato il record personale nel salto con l’asta con 4.40m incrementando di due centimetri il precedente primato di 4.38m realizzato a Austin nel 2017. Con questa prestazione si piazza al quinto posto delle liste italiane di sempre. Falda ha partecipato alle finali NCAA quattro volte ed è allenata dal bronzo olimpico di Pechino 2008 Derek Miles. Helen gareggia per il team dei Coyotes del South Dakota.

Osakue qualificata per le Finali di conference NCAA

La finalista europea di Berlino 2018 del lancio del disco Daisy Osakue si è qualificata per le Finali di conference NCAA. Osakue ha già ottenuto lo standard di qualificazione per i prossimo Mondiali di Doha con il 61.35m realizzato una settimana fa ad Abilene in Texas, dove studia criminologia presso la Angelo State University. Nel penultimo test in vista della Division II della NCAA in programma dal 23 al 25 Maggio a Kingsville in Texas l’allieva di Maria Marello si è imbattuta contro un muro di vento durante la Lone Star Conference in New Mexico e non è andata oltre due lanci nulli e un tentativo da 31.54m ma ha realizzato la misura di 1.72m nel salto in alto chiudendo al secondo posto con la misura di 1.72m nella gara vinta da Lagae Brigance con 1.76m.

Carmelo Musci si migliora nel lancio del disco

Il diciassettenne talento pugliese Carmelo Musci (medaglia di bronzo alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires nello scorso Ottobre) ha migliorato il record personale nel lancio del disco con la misura di 56.66m con attrezzo da 1.750 kg sotto la pioggia ottenendo lo standard di qualificazione per i prossimi Europei Juniores di Boras in Svezia del prossimo Luglio.

Lingua oltre i 72 metri nel martello

Marco Lingua ha realizzato la misura di 72.45m nel lancio del martello a Novara. In questa stagione il quarantenne di Chivasso ha fatto registrare un miglior lancio da 73.64m. Lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha è fissato a 76.00m.

Great Knacht supera 3.70m nell’asta a 14 anni ma non è ancora italiana

La quattordicenne torinese Great Knacht ha superato 3.70m nel salto con l’asta a Borgaretto vicino a Torino ma la prestazione non può venire omologata come record italiano di categoria perché Great non è ancora in possesso del passaporto italiano. Knacht é figlia di genitori nigeriani ed è allenata da Luciano Gemello al Cus Torino. Per ottenere la cittadinanza italiana Great dovrà aspettare il diciottesimo compleanno.

Mattevi, Mattuzzi e Dini protagonisti a Oderzo

Si è svolta il 1 Maggio la corsa su strada di Oderzo, città archeologica, che ha rinnovato per il terzo anno consecutivo la tradizione del Trofeo Opitergium (nome latino di Oderzo), gara inserita nel calendario della European Athletics e riservata alle rappresentative nazionali juniores di 15 paesi europei.

La protagonista in chiave italiana è stata la trentina Angela Mattevi, che dopo il secondo posto alla Festa del Cross di Venaria Reale e la brillante partecipazione ai Mondiali di cross di Ahrus si è classificata seconda in 16’47” sulla distanza dei 5 km ad Oderzo a due secondi dalla britannica Jessica Mitchell. La campionessa europea under 20 Nadia Battocletti, vincitrice delle prime due edizioni del Trofeo Opitergium nel 2017 e nel 2018, si è fermata per una lieve storta alla caviglia sinistra. Il quarto posto di Ludovica Cavalli e il quinto di Elisa Ducoli hanno permesso all’Italia di conquistare il successo nella classifica a squadre femminile.

Lo svedese Emil Magnell Millan De La Oliva si è imposto nella gara maschile juniores in 31’03” precedendo i francesi Pierre Bordeau (31’13”) e Martin Desmidt (31’33”). Il primo degli italiani è stato Francesco Guerra, quinto in 31’52” davanti ad Alain Cavagna (ottavo in 31’58”) e a Davide Rossi (decimo in 32’04”).

La bielorussa Volha Mazouronak (campionesssa europea di maratona a Berlino 2018) si è aggiudicata la Corsa Internazionale Città Archeologica in 16’07”. Mazouronak ha preceduto di 3 secondi un’ottima Isabel Mattuzzi e di sei secondi la romena Roxana Birca, vincitrice ad Oderzo nel 2018. La maratoneta Giovanna Epis si è classificata quinta in 16’17”.

Il livornese Lorenzo Dini ha vinto la gara maschile migliorando di due posizioni il piazzamento dell’anno scorso. L’atleta allenato da Stefano Baldini ha preceduto Marco Najibe Salami, vincitore nel 2017. Dini ha cambiato ritmo alla fine del penultimo giro involandosi verso il traguardo di Piazza Grande in 28’56” con sei secondi di vantaggio su Salami. Lo svedese Mostapha Mohamed si è classificato al terzo posto in 29’55”.

Si ritira Libania Grenot

La “panterita” Libania Grenot si ritira dall’agonismo dopo aver annunciato di aspettare il primo figlio. Nella sua carriera la trentacinquenne azzurra di origini cubane ha vinto due titoli europei consecutivi sui 400 metri a Zurigo 2014 e ad Amsterdam 2016 ed è stata doppia finalista olimpica a Rio de Janeiro sui 400 metri e nella staffetta 4x400.

Libania Grenot: