Grazie ad un gol del centrocampista spagnolo al 93’ allo Stamford Bridge, il Barcellona di Guardiola va in finale di Champions League e afferma in Europa un nuovo modo di giocare a calcio.

06/05/2019

Tutte le rivoluzioni hanno un innesco preciso, un momento esatto in cui accade qualcosa che cambia la storia. Accade da sempre non solo nelle cose che riguardano la politica e la società, ma anche nel calcio. La rivoluzione olandese di Michels prende vita grazie ad un gol di Barry Hullshoff in Norvegia durante le qualificazioni verso Germania ’74. Senza quel gol ai Mondiali sarebbe andato il Belgio e non l’Olanda. La rivoluzione sacchiana si ha grazie alla nebbia di Belgrado, che blocca una partita che la Stella Rossa stava conducendo senza problemi. E poi c’è l’ultima grande rivoluzione, quella di Guardiola al Barcellona, che oggi compie 10 anni esatti.

Nella stagione 2007-2008 il Barcellona aveva disatteso le enormi aspettative su quella che era una grande squadra. L’allenatore Rijkaard non riusciva più a tirare fuori il meglio da calciatori come Eto’o, Messi, Henry, Ronaldinho e tanti altri. In Liga il Barca non solo era stato superato dal Real Madrid, ma anche dal Villarreal. In Champions League l'aver raggiunto la semifinale non poteva mettere una pezza ad una stagione incolore. Di fronte alla scelta se sostituire l’allenatore olandese con un altro di prestigio o di cambiare tutto e affidare la squadra all’ex capitano e regista della squadra degli anni ’90, il presidente Laporta non ebbe dubbi e dalla squadra B richiamò Josep Guardiola.

Le scelte di Guardiola furono fin da subito estreme. Non si fece comprare grandi campioni e promosse Sergio Busquets a regista e vero e proprio metronomo della squadra. Inoltre chiese a Messi di prendersi grandi responsabilità, essere il faro e centro di gravità dell’attacco. La Liga partì alla grande, il tridente Eto’o-Messi-Henry a fine anno segnerà ben 72 gol solo in campionato. Ma dominare in Spagna non bastava a Guardiola, che con quello che stava per diventare tiki-taka voleva prima di tutto conquistare l’Europa.

Grazie al gol di Iniesta contro il Chelsea, il tiki-taka di Guardiola si afferma come il calcio del futuro.

Iniesta al 93’ contro il Chelsea dà il via alla grande rivoluzione del Barcellona di Guardiola

Il percorso del Barcellona nella Champions League 2008-2009 inizia con un girone di media difficoltà con Shaktar Donetsk, Sporting Lisbona e Basilea. Nel primo incontro al Camp Nou sono già evidenti i primi accenni di gioco guardiolano, con il Barca che vince la sfida più difficile contro lo Sporting per 3-1. Agli ottavi c’è da affrontare il Lione di Juninho Pernambucano. Il brasiliano segna, ma pareggia subito Henry. Al ritorno non c’è partita, vittoria per 5-2 e passaggio ai quarti. L’avversario successivo è il Bayern Monaco. I tedeschi sono sempre una squadra forte e in quella versione con Ribery, Toni, Schweinsteiger erano da rispettare. Ma il Barcellona in casa li distrugge, 4-0 con tutto il tridente a segno. Al ritorno si gioca in relax, pareggiando 1-1.

Le squadre finaliste dell’anno precedente, Chelsea e Manchester United, erano arrivate entrambe di nuovo in semifinale, dimostrando ancora di essere i team con gli uomini migliori. Allo United toccava il derby inglese contro l’Arsenal, mentre il Chelsea, allenato da Guus Hiddink, doveva vedersela contro il Barcellona.

L’andata è al Camp Nou. I blaugrana attaccano per tutti i 90 minuti ma non riescono a sfondare, anche per colpa di un arbitraggio che ammette un gioco molto duro sugli attaccanti spagnoli. Il 6 maggio 2009, allo Stamford Bridge, si gioca la partita decisiva per accedere alla finale di Champions League. Dall’altro lato del tabellone il Manchester United di Cristiano Ronaldo era già diretto all’Olimpico di Roma grazie ad una doppietta proprio del portoghese.

Guardiola non schiera Henry, ma rinforza il centrocampo, facendo giocare insieme il duo Xavi-Iniesta con Keita e Busquets. Il Chelsea di quegli anni è un grande team, con Ballack-Lampard-Essien a centrocampo e Drogba in attacco. Gli inglesi si lanciano subito in attacco e sugli sviluppi di un’azione, con la palla che arriva alta sui 25 metri, Essien si coordina e al volo segna un gol spettacolare. Il Chelsea non si ferma e, giocando un calcio molto fisico, schiaccia il Barcellona nei suoi 30 metri, sfiorando il gol con Drogba, Terry e ancora con Drogba, che viene spinto da Abidal senza che l’arbitro assegni il rigore.

Nel secondo tempo lo spartito non cambia, per un fallo su Anelka viene espulso Abidal e i blaugrana sono pronti alla capitolazione. Ma la storia arriva al 93'. Il Barcellona porta avanti un’azione confusa, la palla arriva a Lionel Messi che non trova spazio. Vede libero fuori area Iniesta e lo serve. Fino a quel momento Andres Iniesta era stato letteralmente dominato da Essien e Lampard. Non aveva avuto spazi di giocata e si era mosso molto male, aiutando poco la squadra. Quella poteva essere l’unica occasione della sua partita.

Il suo non è un tiro semplice, anche se così lo fa sembrare. Il passaggio di Messi è teso e veloce per non far alzare la linea difensiva del Chelsea in aggressione sul centrocampista. Iniesta ha la capacità di coordinarsi in un attimo e soprattutto di colpire la palla d’esterno collo destro, così da farla ruotare verso l’incrocio dei pali.

Sarà proprio quell’effetto, dato al pallone grazie ad un piede eccelso, che allontanerà la palla da Cech, il quale si allungherà il più possibile ma non riuscirà a deviarla. L’esplosione di gioia dei giocatori e dello staff del Barcellona è la giusta esultanza per il gol che ne cambia la storia per sempre. Nell’azione successiva il Chelsea protesta per un fallo di mano di Eto’o, Drogba dice alla telecamera che è tutto fasullo, ma purtroppo o per fortuna tutto finisce lì. Anzi tutto inizia in quel momento, perché il Barcellona va a Roma, vince la Champions League battendo facilmente il Manchester United e il tiki-taka o guardiolismo non si ferma più.