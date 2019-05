Non sono preoccupato ma di certo non faccio i salti di gioia, di sicuro potevamo fare di più.

Nel post partita, l'allenatore dell' Inter si è presentato nella sala stampa della Dacia Arena per rispondere alle domande dei giornalisti e ha subito spiegato di non essere contento dell'1-1 arrivato contro i friulani.

Il pareggio in casa dell'Udinese complica il finale di stagione dell' Inter , che in caso di vittorie di Atalanta e Roma vedrebbe a rischio il terzo posto in classifica. La pensa così anche Spalletti che ieri si è reso protagonista di un'insolita conferenza stampa.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK