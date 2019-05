Il babbo del Sic guida il timone della squadra intitolata al numero 58, oggi vincente a Jerez nel Gran Premio di Spagna della Moto3 con Antonelli.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 05/05/2019 18:55 | aggiornato 05/05/2019 18:59

Urla e lacrime, nostalgia e gioia, dolore e soddisfazione. Paolo Simoncelli ha vinto in Moto3, il figlio Marco pure. In un mix di sentimenti e sensazioni che stenderebbe il più freddo e forte degli individui. Proprio a Jerez il giovane Sic conquistò il primo Gran Premio della sua breve ma favolosa carriera. L'alto e vispo Marco beffò Jenkner e Barberà, diventando uno degli italiani più promettenti di tutto il Motomondiale.

Promettente è pure Niccolò Antonelli, che qualcosa ha già mantenuto. Il ventitreenne di Cattolica, con il successo di oggi, arriva a quota quattro nella entry class. La prima affermazione per il team SIC58 Squadra Corse del numero 23 si somma ad altri sette podi mondiali. Insomma, per lui la stoffa e la velocità sono di livello. Talento messo in mostra pure da Tatsuki Suzuki, teorica seconda guida della squadra. Il gradino centrale colto oggi completa la supremazia messa in pista dalla compagine biancorossa.

Coincidenze o magia? Non si può dare una risposta definitiva a questa domanda. Paolo Simoncelli è una persona avvolta da un alone mistico, consapevole, speciale. Se si emoziona, non lo fa per caso. Quando si arrabbia - o, come direbbe lui stesso, si incazza - non è causa di perdita del controllo. Paolo ama i suoi piloti e lo staff della squadra. Simoncelli lavora e combatte per tenere alto il nome del team e di suo figlio, che non c'è più. Anche i suoi ex rivali oggi erano felici per la vittoria del team con il numero 58, ritirato dalla MotoGP nel 2016 e presente nella Moto3 di oggi.

Team SIC58 Squadra Corse in festa sul podio della Moto3 di Jerez

Moto3, Paolo Simoncelli: "Oggi abbiamo vinto con l'aiuto di Marco"

Urlante sul muretto dei box, gioioso sul podio di Jerez. Il primo successo di Paolo Simoncelli nelle vesti di manager è arrivato oggi nel Gran Premio di Spagna, nella classe Moto3, quella che introduce i giovani talenti nell'orbita del Motomondiale. Proprio nella entry class è ripartita la vita agonistica di Paolo, spezzata dall'incidente avvenuto al figlio in un dramma che tutti noi vorremmo cancellare. Il papà di Marco è stato il primo a ricominciare con forza e passione

La mia è una squadra forte e completa, con Antonelli e Suzuki. Entrambi si impegnano molto ed oggi tutti abbiamo raccolto i risultati che cercavamo. Le emozioni che ho vissuto mi hanno fatto saltare indietro nel tempo di quindici anni, una cosa incredibile. Mi verrebbe quasi da credere che Marco ci abbia aiutato, lui qui ha vinto con noi. In tanti volevano bene a mio figlio, questo successo è dedicato a lui

Paolo Simoncelli ha ragione, Marco era molto amato ed apprezzato, in primis per le proprie virtù umane, secondariamente per il suo talento di pilota. Il numero 58 ha lasciato un segno indelebile nella MotoGP, in un paddock duro per certi versi, tenero e famigliare per altri. Il team SIC58 Squadra Corse è, appunto, iuna sorta di famiglia presente nel paddock della Moto3, nella quale babbo Paolo funge da faro, timoniere e protettore.