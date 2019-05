Allo Stadio Olimpico di Roma i nerazzurri si impongono 3-1 sui biancocelesti: in tutte le reti segnate c'è la complicità del difensore brasiliano.

1 condivisione

di Marco Ercole - 05/05/2019 16:48 | aggiornato 05/05/2019 16:53

L'Atalanta non ha alcuna intenzione di fermarsi in questa corsa in Serie A verso la Champions League e si impone pure sulla Lazio. Allo Stadio Olimpico finisce 3-1 per la squadra di Gasperini, brava a lasciar sfogare quella di Simone Inzaghi nella prima parte di gara, per poi uscire alla distanza.

I biancocelesti riescono anche a passare in vantaggio dopo 3 minuti grazie alla rete di Parolo, poi però ci pensano Zapata, Castagne e l'autogol di Wallace (in tutte e tre le reti c'è la sua complicità, un disastro oggi) e rimontare e regalare tre punti preziosissimi alla Dea, adesso a un solo punto dal terzo posto dell'Inter nella classifica di Serie A.

Diverso il discorso per la Lazio, che oltre a dire addio definitivamente ai residui sogni Champions, adesso dovrà sperare di vincere la Coppa Italia (sempre con l'Atalanta) o fare la corsa per riuscire a entrare nel settimo posto, l'ultimo utile per l'Europa League.

La rete di Zapata in Lazio-Atalanta di Serie A

Serie A, pagelle Lazio-Atalanta 1-3

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Wallace 3, Acerbi 6, Bastos 6 (78' Pedro Neto 6); Romulo 5, Parolo 6,5, Lucas Leiva 6 (78' Badelj 6), Luis Alberto 5,5, Marusic 5; Caicedo 6,5 (55' Correa 5), Immobile 4,5.

A disp. Proto, Guerrieri, Alia, Luiz Felipe, Kalaj, Durmisi, Zitelli, Cataldi, Jordao. All. Inzaghi 5.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Djimsiti 7, Palomino 5,5 (46' Mancini 6,5), Masiello 6; Hateboer 6,5, De Roon 6, Freuler 6,5 (85' Pessina s.v.), Castagne 7; Ilicic 6,5 (65' Pasalic 6), Gomez 6,5; Zapata 7.

A disp. Berisha, Rossi, Ibanez, Gosens, Reca, Colpani, Del Prato, Piccoli. All. Gasperini 7.

109 Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Atalanta - Serie A 2018/2019-foto-110

Chiudi 1 di 109

I migliori

Parolo 6,5

È l'uomo più pericoloso della Lazio. Non fa assolutamente rimpiangere Milinkovic: oltre al suo contributo costante in mezzo al campo, si inserisce con continità occupando l'area di rigore e dando un'alternativa in più in fase d'attacco. Con un sinistro sporco riesce a segnare dopo appena tre minuti di gioco credendoci su una mischia in area.

Zapata 7

La prima occasione che gli capita la spedisce in curva, alla seconda però non perdona e regala all'Atalanta la rete dell'1-1. Oltre al gol (il 22esimo in questo campionato di Serie A), il suo è un lavoro continuo anche senza il pallone: fa la spola tra Acerbi e Wallace, tenendo impegnati entrambi e facilitando gli inserimenti dei compagni di squadra.

Castagne 7

Terzo gol in Serie A per l'esterno belga, che si fa trovare pronto quando Gomez riceve il regalo da parte di Wallace. Per il resto bel duello sulla fascia con Romulo, che limita quando c'è da difendere e mette in difficoltà quando invece è l'Atalanta ad attaccare.

Duello tra Immobile e Djimsiti durante Lazio-Atalanta di Serie A

I peggiori

Wallace 3

Inzaghi sceglie la sua fisicità per contrastare quella di Zapata e sui palloni alti effettivamente il brasiliano riesce a contenere l'avversario. Quando è il momento di leggere l'azione o impostare il gioco, però, i limiti sono evidenti. Sbaglia posizione in occasione dl primo gol, regala il pallone a Gomez sul secondo e il terzo se lo fa direttamente da solo. Finisce la partita fischiato dai suoi stessi tifosi a ogni palla toccata.

Palomino 5,5

In occasione della rete di Parolo dopo 3 minuti perde il duello fisico con Caicedo su un pallone vacante nell'area piccola. L'ecuadoriano riesce così a servire l'assist per l'inserimento del centrocampista. A fine primo tempo viene sostitituto da Gasperini per consentire l'ingresso di Mancini.